Последний участник национально-освободительной борьбы: умер связной УПА Николай Негрич

В Ивано-Франковской области 18 февраля умер связной Украинской повстанческой армии Николай Негрич. Он был последним свидетелем и участником национально-освободительной борьбы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение на странице Делятинской территориальной общины. Отмечается, что мужчина на собственном опыте знал, как трудно и опасно для украинцев было бороться за свободу и независимость.

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Николай Негрич ушел из жизни

Последние годы Николай Негрич жил вместе с дочерью в доме Голинских в поселке Делятин, что на Прикарпатье. Известно, что он был родственником выдающегося сотенного Гриця Голинского, который боролся за Украину в составе Украинской галицкой армии, а затем в УПА.

Родился господин Николай 19 декабря 1929 года, а умер в очень почтенном возрасте 95 лет... В 2024 году отмечал юбилей,

– написали в Делятинской территориальной общине.

Николая Негрича похоронят 19 февраля на центральном старом кладбище в Делятине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Негрича. Светлая память!

Напомним, недавно также ушла из жизни связная УПА с Ивано-Франковщины Мария Атаманюк с псевдонимом Фиалка. Женщине было 104 года.