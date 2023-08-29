В небо вместо сына: командующий Воздушными силами дал трогательное обещание маме "Джуса"

В Киеве 29 августа простились с Андреем Пильщиковым – легендарным пилотом "Джусом". Проститься с героем пришли сотни людей.

Во время прощания мама погибшего героя обратилась с просьбой к Николаю Олещуку – командующему Воздушными силами. Она мечтает сделать круг в первом F-16. Подняться в небо на истребителе, которым грезил ее сын.

Обратите внимание В Киеве простились с легендарным пилотом "Джусом"

Вы мне пообещайте, что в первом самолете сделаю круг. Я поднимусь вместо него ("Джуса" – 24 Канал),

– попросила мама героя.

Олещук ответил: "непременно". Он отметил, что уже скоро F-16 будут в Украине. К сожалению, "Джус" этого уже не увидит. В то же время он успел услышать, что Украина получит такие нужные нам истребители.

"Джус" грезил F-16 в украинском небе

"Джус" был одним из "Призраков Киева". Именно он с собратьями удержал небо над украинской столицей в первые дни полномасштабного вторжения. Герой был лётчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации.

Он понимал, как важно Украине получить F-16 и "выбивал" их в США. В частности, помогал брифировать американских конгрессменов по поводу истребителей. Кроме того, он начал тренировку задолго до того, как вопрос F-16 для Украины сдвинулся с мертвой точки. В частности, вместе с собратьями сделал плакаты кабины самолета, а также изучали базовые процедуры, тактику, занимались языковой подготовкой, изучали терминологию и радиообмен.

Что известно о трагедии над Житомирщиной

Трагедия над Житомирщиной произошла 25 августа. В небе столкнулись L-39 "Альбатрос". К сожалению, авиакатастрофа унесла жизни 3 человек. Среди них – легендарного "Джуса". В настоящее время идет расследование катастрофы. Уже начали расшифровывать черные ящики. По состоянию на 29 августа удалось опросить более 30 человек. Детали не раскрывают, в то же время уже озвучили 3 версии того, что могло произойти. В настоящее время рассматривают следующие варианты:

техническая неисправность самолетов;

ошибка пилотов;

нарушение при организации совершения полетов.

Впереди – ряд экспертиз. Их проведут независимые организации.