В небо вместо сына: командующий Воздушными силами дал трогательное обещание маме "Джуса"
Источник:ТСН
В Киеве 29 августа простились с Андреем Пильщиковым – легендарным пилотом "Джусом". Проститься с героем пришли сотни людей.
Во время прощания мама погибшего героя обратилась с просьбой к Николаю Олещуку – командующему Воздушными силами. Она мечтает сделать круг в первом F-16. Подняться в небо на истребителе, которым грезил ее сын.
Обратите внимание В Киеве простились с легендарным пилотом "Джусом"
Вы мне пообещайте, что в первом самолете сделаю круг. Я поднимусь вместо него ("Джуса" – 24 Канал),
– попросила мама героя.
Олещук ответил: "непременно". Он отметил, что уже скоро F-16 будут в Украине. К сожалению, "Джус" этого уже не увидит. В то же время он успел услышать, что Украина получит такие нужные нам истребители.
"Джус" грезил F-16 в украинском небе
"Джус" был одним из "Призраков Киева". Именно он с собратьями удержал небо над украинской столицей в первые дни полномасштабного вторжения. Герой был лётчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации.
Он понимал, как важно Украине получить F-16 и "выбивал" их в США. В частности, помогал брифировать американских конгрессменов по поводу истребителей. Кроме того, он начал тренировку задолго до того, как вопрос F-16 для Украины сдвинулся с мертвой точки. В частности, вместе с собратьями сделал плакаты кабины самолета, а также изучали базовые процедуры, тактику, занимались языковой подготовкой, изучали терминологию и радиообмен.
Что известно о трагедии над Житомирщиной
Трагедия над Житомирщиной произошла 25 августа. В небе столкнулись L-39 "Альбатрос". К сожалению, авиакатастрофа унесла жизни 3 человек. Среди них – легендарного "Джуса". В настоящее время идет расследование катастрофы. Уже начали расшифровывать черные ящики. По состоянию на 29 августа удалось опросить более 30 человек. Детали не раскрывают, в то же время уже озвучили 3 версии того, что могло произойти. В настоящее время рассматривают следующие варианты:
- техническая неисправность самолетов;
- ошибка пилотов;
- нарушение при организации совершения полетов.
Впереди – ряд экспертиз. Их проведут независимые организации.