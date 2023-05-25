Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук решил лично встретиться с операторами ЗРК Patriot.

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Олещук поблагодарил их за безупречную боевую работу.

Какие подарки больше всего любят наши защитники? Безусловно, – это хорошее качественное оружие! Пистолеты, тактические ножи от министра обороны Украины вручил воинам Воздушных сил, защищающих украинское небо на ЗРК Patriot,

– подчеркнул Олещук.

25 мая во время ночной атаки российские захватчики атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Большинство этих беспилотников были направлены на Запад страны. Атака была совершена по разным направлениям. Однако наши противовоздушные оборонные системы отработали отлично.

Командующий Воздушными силами наградил операторов Patriot / Фото с телеграммы Николая Олещука

Заметим, что в последние недели Россия увеличила частоту ракетных ударов против Украины. Этот факт совпал с прибытием системы противовоздушной обороны Patriot в Украину, которую россияне пытаются атаковать.

16 мая оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Киеву. Тогда они использовали сразу 6 ракета Х-47М2 "Кинжал". Все они были направлены на Киев, чтобы уничтожить зенитно-ракетный комплекс Patriot. Однако добиться результата оккупантам не удалось.

В Пентагоне сообщили, что одна система Patriot, расположенная в Украине, была повреждена, однако она была успешно восстановлена и полностью функционирует.