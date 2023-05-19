Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, комплекс спроектирован так, что должен защищать и сам себя.

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Россияне постараются в дальнейшем поразить систему ПВО Patriot, чтобы как-то оправдать свои неудачные попытки. В то же время, Жданов говорит, что им это не удастся.

"Дело в том, что они проиграли первое сражение, пытаясь сбить Patriot. Этим мы "переквалифицировали" ракету "Кинжал" с гиперзвуковой на обычную баллистическую, а это очень сильный удар по имиджу России", – рассказал военный эксперт.

Олег Жданов о вероятности попадания в систему ПВО Patriot: смотреть видео

Из видео, которое распространили российские пропагандисты о якобы попадании в Patriot, видно, что ракету сбили, но она могла сдетонировать уже в падении или в том месте, куда приземлилась. Это могло быть место не вблизи комплекса, а чуть дальше. Соответственно обломками задело сам комплекс.

На этом же видео видно, что взрыв произошел чуть-чуть в стороне от места сбития. К тому же не факт, что повреждение нанес именно "Кинжал",

– добавил Жданов.

Что известно о попытках россиян уничтожить ЗРК Patriot