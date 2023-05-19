Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, комплекс спроєктований так, що має захищати також сам себе.
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Росіяни намагатимуться надалі уразити систему ППО Patriot, щоб якось виправдати свої невдалі спроби. Водночас Жданов каже, що їм це не вдасться.
"Річ у тім, що вони програли перший бій, намагаючись збити Patriot. Цим збиттям ми "перекваліфікували" ракету "Кинджал" з гіперзвукової на звичайну балістичну, а це дуже сильний удар по іміджу Росії", – розповів військовий експерт.
Олег Жданов про ймовірність влучання у систему ППО Patriot: дивитись відео
З відео, яке поширили російські пропагандисти про нібито влучання у Patriot, видно, що ракету збили, але вона могла здетонувати вже в падінні, або у тому місці, куди приземлилась. Це могло бути місце не поблизу комплексу, а трохи далі. Відповідно уламками зачепило сам комплекс.
На цьому ж відео видно, що вибух стався трохи в стороні від місця збиття. До того ж не факт, що пошкодження завдав саме "Кинджал",
– додав Жданов.
Що відомо про спроби росіян знищити ЗРК Patriot
- 16 травня Росія завдала масований ракетний удар по Києву. Вперше окупанти використали одразу 6 ракета Х-47М2 "Кинджал". Усі вони були націлені на Київ, щоб знищити зенітно-ракетний комплекс Patriot. Однак досягнути результату окупантам не вдалось.
- В Пентагоні заявили, що одну систему Patriot в Україні було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані.
- За оцінками американського Інституту вивчення війни, з 19 квітня по 14 травня цього року росіяни завдали щонайменше 10 масованих ударів по Україні.