В бою за Украину погиб защитник из Киевской области Николай Пантелеенко
- Николай Пантелеенко, житель села Недра Киевской области, погиб в бою за Украину в возрасте 33 лет.
- Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте и погиб во время выполнения боевого задания в районе села Константиновка, Донецкой области.
На передовой погиб житель села Недра Пантелеенко Николай Анатольевич. Мужчине было 33 года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Березанского горсовета Олега Сивака.
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Что известно о гибели Николая Пантелеенко?
Пантелеенко был наводчиком 2 десантно-штурмового отделения 1 десантно-штурмового взвода 3 десантно-штурмовой роты 1 десантно-штурмового батальона. Он погиб во время выполнения боевого задания в районе села Константиновка, Покровского района, Донецкой области.
Березанская община склоняет голову в скорби и выражает искренние соболезнования родным и близким Героя,
– сказал секретарь.
Он рассказал, что Пантелеенко принимал непосредственное участие в обеспечении обороны Украины, защите безопасности нашего народа и государственных интересов в противостоянии вооруженной агрессии России.
Родился мужчина 20 мая 1991 года и жил в селе Недра Киевской области.
Сивак подчеркнул, что о дате, время и место захоронения защитника будет проинформировано дополнительно.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Николая Пантелеенко. Вечная память воину!