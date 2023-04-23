Пригожин оказал Пескову услугу, – политолог назвал цель заявления о "службе" сына спикера Путина

Евгений Пригожин на днях заявил, что сын Дмитрия Пескова будто бы был в составе ЧВК "Вагнера" и работал "простым артиллеристом" на войне в Украине. Это похоже на показательное заявление.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. По его словам, Дмитрий Песков может пытаться доказать свой патриотизм и верность Владимиру Путину таким своеобразным способом.

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Все хотят быть у Путина

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил, что сын Дмитрия Пескова вроде бы воевал вместе с вагнеровцами. Более того, по его словам, сам Песков и привел своего сына в ЧВК "Вагнера".

Скорее всего, Пригожин оказал большую услугу как Пескову, так и доброе дело для себя. Люди, приближенные к Путину, способны на все. Они могут сделать что угодно, чтобы понравиться своему фюреру и держаться близко к нему,

– заметил Алексей Кошель.

К примеру, российских олигархов называют "кошельками Путина". Они держат средства, обеспечивают дома за границей для Владимира Путина и его семьи. Они занимаются тем, что должны делать лакеи. Все потому, что близость к Путину – это доступ к бюджету, государственным заказам, большим средствам.

"Там система построена по-другому. В России нет "Prozorro" или антикоррупционных структур. Треть государственного бюджета там засекречена. Поэтому все пытаются показать стопроцентную преданность своему фюреру, а с другой стороны – свой уровень патриотизма и поддержку идеи Путина о войне до последнего в Украине", – подчеркнул политолог.

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Показать преданность любыми методами

Алексей Кошель обратил внимание, что подобный случай уже случался с малолетними сыновьями Рамзана Кадырова, будто бы тоже воевали в Украине.

Эта история была подробно прописана русскими пиарщиками. Там виден классический политтехнологический стиль: как появлялись видео о детях Кадырова, как появлялись дискуссии о том, что им рано воевали в 15 – 16 лет и т.д.

– рассказал политолог.

Более того, в сеть попало видео, как сыновья Кадырова приехали в родную деревню в Чечне и привезли отцу "в подарок" двух украинских пленных. По словам Кошеля, эта видеозапись была записана не для чеченцев или Кадырова, а для Путина. Чтобы показать ему, что они "отданы до последнего".

Такая преданность сейчас нужна и Дмитрию Пескову. Потому что он одна из ключевых фигур в России.

"Для него важно сохранить свои функции, свое влияние. И эта история, что сын воевал в "тик-ток войсках" – это лишь показательное действо", – подытожил Кошель.

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