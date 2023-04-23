Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. За його словами, Дмітрій Пєсков може намагається довести свій патріотизм та вірність Владіміру Путіну у такий своєрідний спосіб.

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Усі хочуть бути біля Путіна

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин нещодавно заявив, що син Дмітрія Пєскова начебто воював разом із вагнерівцями. Ба більше, за його словами, сам Пєсков і привів свого сина до ПВК "Вагнера".

Швидше за все, Пригожин зробив велику послугу як Пєскову, так і добру справу для себе. Люди, які наближені до Путіна, здатні на все. Вони можуть зробити будь-що, аби сподобатись своєму фюреру і триматись близько до нього,

– зауважив Олексій Кошель.

Наприклад, російських олігархів називають "гаманцями Путіна". Вони тримають кошти, забезпечують будинки за кордоном для Владіміра Путіна та його сім'ї тощо. Вони займаються тим, що мали б робити лакеї. Усе через те, що близькість до Путіна – це доступ до бюджету, державних замовлень, великі кошти.

"Там система побудована по-іншому. У Росії немає "Prozorro" чи антикорупційних структур. Третина державного бюджету там засекречена. Тому всі намагаються показати стовідсоткову відданість своєму фюреру, а з іншого боку – свій рівень патріотизму і підтримку ідеї Путіна про війну до останнього в Україні", – наголосив політолог.

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Показати відданість будь-якими методами

Олексій Кошель звернув увагу, що подібний випадок уже траплявся із малолітніми синами Рамзана Кадирова, які начебто теж воювали в Україні.

Ця історія була детально прописана російськими піарниками. Там видно класичний політтехнологічний стиль: як з'являлися відео про дітей Кадирова, як з'являлись дискусії про те, що їм рано воювали у 15 – 16 років тощо,

– розповів політолог.

Щобільше, тоді у мережу потрапило відео, як сини Кадирова приїхали в рідне село в Чечні та привезли батькові "в подарунок" двох українських полонених. За словами Кошеля, цей відеозапис був записаний не для чеченців чи Кадирова, а для Путіна. Аби показати йому, що вони "віддані до останнього".

Така відданість зараз потрібна і Дмітрію Пєскову. Тому що він є однією із ключових постатей в Росії.

"Для нього важливо зберегти свої функції, свій вплив. І ця історія, що син воював у "тік-ток військах" – це лише показове дійство", – підсумував Кошель.

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