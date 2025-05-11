Считали пропавшим без вести: погиб командир пулеметного взвода Николай Примак из Одесской области

Во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области погиб младший лейтенант Николай Примак. Защитника считали пропавшим без вести с июля 2024 года.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко, передает 24 Канал. Погибший воевал на самых горячих участках боевого противостояния с российскими оккупантами.

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Что известно о погибшем

Николай родился в многодетной семье в Измаиле и учился в школе №10. Получил профессию программиста в Измаильском техникуме экономики и права, а позже – судоводителя в Одесской морской академии.

С любимым человеком он создал семью, стал папой 2 детей. Много работал, но с очередного рейса вернулся в 2022 году накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

Николай пошел защищать родную землю и будущее собственных детей. Командир пулеметного взвода стрелкового батальона первой танковой бригады воевал на самых ожесточенных направлениях фронта.

Мужчина исчез в июле 2024 года. Родные до последнего надеялись, что он жив. Однако печальная весть пришла в мае 2025 года.

Вечная Память и Вечная Слава Украинскому Воину, который защищал родную Украину и право украинского народа на свободное независимое счастливое будущее – на собственной земле и под мирным небом Украины...

– написал Андрей Абрамченко.

Защитника похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище.

К слову, в бою вблизи Торецка Донецкой области 9 мая погиб стрелок полка полиции особого назначения Александр Завгородний. Враг атаковал позицию FPV-дронами; у 42-летнего мужчины остались 10-летняя дочь, отец и брат.