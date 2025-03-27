Юный Герой, которому навсегда 21: в Донецкой области погиб Николай Сиренко

Украина продолжает терять лучших дочерей и сыновей в кровопролитной войне, которую развязала Россия. Сейчас стало известно, что на фронте погиб юный защитник с Киевщины – Николай Сиренко.

Герою было всего 21 год. О трагической потере сообщает 24 Канал со ссылкой на Бучанского городского голову Анатолия Федорука.

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Николай Сиренко погиб на фронте

В Донецкой области 21 марта погиб юный защитник из Киевской области – Николай Сиренко. Герою навсегда останется 21 год.

Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания. Противник ударил FPV-дроном, в результате чего Николай Сиренко получил ранения несовместимые с жизнью.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего на фронте Николая Сиренко. Светлая память защитнику Украины и вечная слава.



Николай Сиренко погиб на войне / Фото с телеграм-канала Анатолия Федорука

Мэр Бучи рассказал, что Николай – выпускник Бучанской гимназии №2. Когда началась полномасштабная война, то он помогал эвакуировать людей из горячих точек. В 2023 году Николай Сиренко присоединился к подразделению "Азов", где уже служил его старший брат.

Общительный, бесстрашный, искренний. Именно таким он останется в нашей памяти,

– отметил Анатолий Федорук.

Он добавил, что у Николая Сиренко остались родители, восемь сестер и братьев, которые потеряли самого дорогого человека. Простились с юным Героем 26 марта в Буче.

Искренне разделяем боль родных - родителей и восьми братьев и сестер, которые потеряли самого дорогого человека. Приходите их поддержать завтра, 26 марта, в 15:00 на Аллею Героев в Буче.

В Донецкой области, защищая Украину от российских захватчиков, погиб воин с Волыни Роман Гус. Герой погиб в октябре 2024 года. Однако, ДНК-экспертиза подтвердила только через 5 месяцев.