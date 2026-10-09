Защищал Донецкую область: на фронте погиб военнослужащий Николай Скрипка из Киевской области

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 45-летний военнослужащий из Борисполя Николай Скрипка. Сердце защитника Украины остановилось 5 мая 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины.

Что известно о погибшем военном?

Воин вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в январе 2024 года и встал на защиту свободы и независимости государства.

Николай Скрипка родился 2 ноября 1978 года в Борисполе. Получив школьное образование, он окончил автошколу и освоил навыки вождения.

На протяжении многих лет и до полномасштабного вторжения мужчина работал на Государственном предприятии "Международный аэропорт Борисполь". В свободное от работы время он очень любил ходить в лес и собирать грибы.

Добрый, искренний, общительный, ответственный, целеустремленный – таким его навсегда запомнят родные, коллеги, друзья. А друзей у него было много, с которыми он так любил общаться. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины,

– добавили в пресс-службе местной общины.

Кого потеряла Украина на войне?

На войне погиб 41-летний пограничник Игорь Павлич, уроженец села Долгомостиська во Львовской области. Военнослужащий служил инспектором пограничной службы – водителем и погиб 30 сентября во время выполнения боевого задания в Изюмском районе Харьковской области.

4 октября в Киеве простились с 25-летним майором авиации Маратом Мамбетовым, командиром авиационного звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". Он погиб 1 октября во время боевого задания, когда вражеская ракета поразила его самолет, а травмы, полученные после катапультирования, оказались смертельными.