Про це повідомили у пресслужбі Бориспільської міської територіальної громади.

Що відомо про загиблого військового?

Воїн долучився до лав Збройних Сил України у січні 2024 року та став на захист свободи й незалежності держави.

Микола Скрипка народився 2 листопада 1978 року в Борисполі. Здобувши шкільну освіту, він закінчив автошколу та опанував навички водіння.

Протягом багатьох років і до повномасштабного вторгнення чоловік працював на Державному підприємстві "Міжнародний аеропорт Бориспіль". У вільний від роботи час він дуже любив ходити до лісу та збирати гриби.

Добрий, щирий, комунікабельний, відповідальний, цілеспрямований – таким його назавжди запам'ятають рідні, колеги, друзі. А друзів у нього було багато, з якими так полюбляв спілкуватися. У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам’ять гідного сина України,

– додали в пресслужбі місцевої громади.

Кого втратила Україна на війні?

На війні загинув 41-річний прикордонник Ігор Павлич, уродженець села Довгомостиська на Львівщині. Військовослужбовець служив інспектором прикордонної служби – водієм і поліг 30 вересня під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі Харківської області.

4 жовтня у Києві попрощалися з 25-річним майором авіації Маратом Мамбетовим, командиром авіаційної ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". Він загинув 1 жовтня під час бойового завдання, коли ворожа ракета уразила його літак, а отримані після катапультування травми виявилися смертельними.