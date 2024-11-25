"Заработал" 30 миллионов гривен: НАБУ расследует вероятное обогащение нардепа Тищенко, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело по факту вероятного обогащения народного депутата Николая Тищенко на сумму более 30 миллионов гривен. Кроме этого, также дело по факту недостоверного декларирования.

По данным журналиста-расследователя Олега Новикова, вероятно, речь идет о факте приобретения драгоценного имущества бывшим директором фирмы "Римид" Сергеем Вакальчуком. Известно, что он связан с Тищенко, передает 24 Канал со ссылкой на NABU Daily.

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Какое имущество получил Вакальчук

В частности, Вакальчук получил квартиру в Киеве площадью почти 100 квадратных метров в доме, где был расположен ресторан "Велюр", два земельных участка и дом площадью 332 квадратных метра в Козине, что на Киевщине. А также автомобиль Mercedes Benz V250 2016 года выпуска.

В общем Вакальчук получил имущества на почти 9 миллионов гривен, рыночная стоимость которого намного выше. Анализ его доходов подтверждает, что он не мог получить такое имущество,

– говорит Новиков.

По данным Bihus.info, на самом деле этим имуществом пользовался Тищенко и его жена.

Кроме этого, следователи ГБР во время обысков нашли у Тищенко и его жены мобильные телефоны, 491 550 долларов и 390 100 евро наличных, а также наручные часы Audemars Piguet. Высший антикоррупционный суд арестовал это как вещественные доказательства.

Напомним, что в июне 2024 года Тищенко сообщили подозрение из-за нападения на военного Павлова. Депутата обвиняют в незаконном лишении свободы человека.