Вечеринки в локдаун, Украина – кукла и праздник Чернобыля: какими зашкварами запомнился Тищенко

Нардеп Николай Тищенко после его "рабочего путешествия" в Таиланд был исключен из партии "Слуга народа". Однако это не первый громкий скандал с участием чиновника. На его счету – вечеринка в разгар локдауна, драки в Раде и комические оговорки.

Тищенко утверждает, что уехал в Таиланд, чтобы организовать встречу с представителями украинской общины. Хотя перед этим СНБО запретил выезд чиновников за границу в личных целях, информирует 24 Канал.

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Операция "Пхукет"

На встрече в курортной стране должны были "улучшать взаимодействие с представителями украинского общества". Выбрали для такого "улучшения" четырехзвездочный отель Novotel. Глава фракции Давид Арахамия заметил, похоже, что не все депутаты понимают, чем должны заниматься во время войны. После этого он анонсировал кадровые решения.

Сеть традиционно разразилась мемами. Украинцы насмехались, что "защитили Мукачево, защитим и Бангкок".

Выяснили истинную цель поездки Тищенко / Фото "Мемаграм"

Кстати, Тищенко и раньше засветился за границей. Например, его критиковали за благотворительные ужины в Чехии и Франции. Пользователи сети возмущались такими мероприятиями во время войны. Однако чиновник отмечал, что собирал деньги на ВСУ.

Дело в том, что вечеринки были в стиле "лакшери". Именно поэтому в сети отмечали – это не ко времени. Писали, что "Коля защищает Украину в теробороне Праги", а также называли "бойцом невидимого фронта".

Скандалы с Тищенко

"Надувная кукла" и "насос"

Одним из первых скандалов Тищенко было абсурдное сравнение Украины с насосом.

Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую построили наши предшественники, с насосом. Где куда ни возьмешь... Что ни бери, все что-то не работает,

– ляпнул нардеп.

Вместо этого с формулой Штайнмайера у чиновника почему-то ассоциировалась "надувная кукла". Тищенко говорил, чтобы справиться с надувной куклой, нужна инструкция. Мол, формула работает по такой же схеме.

"Так вы, например, берете игрушку. Куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Вот куклу берете. И чтобы знать как... Или, не знаю, машину, купить машину. Вы знаете, как с ней? Вот чтобы с ней справиться, нужна инструкция", – продолжил спич Тищенко.

"Надувная кукла" и "насос": видео с первым скандалом нардепа

Вечеринка в разгар карантина

Похоже, нарушать правила для Тищенко – не новинка. Во время строгого карантина в Киеве, когда была пандемия коронавируса, нардеп устроил вечеринку в отеле Fairmont на Подоле.

Праздновали в ресторане день рождения жены Тищенко Аллы Барановской. Судя по видео, гулявшему по сети, защитные маски носил только персонал заведения.

День рождения жены Тищенко: смотрите видео

Сам чиновник стал оправдываться, мол, не нарушал условий карантина, поскольку празднование дня рождения его жены проходило в гостиничном номере, а это не запрещено. Однако, учитывая фото с празднования, гостиничный номер был довольно масштабный.

Вечеринка Тищенко в локдаун / Скриншот из сети

Похожий скандал был еще весной 2020 года, когда журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Велюр" принимал посетителей во время карантина. Сам Тищенко заверил, что все нормально – гости "сидели голодными". Кроме того, в июле 2020 года "Велюр" приглашал посетителей развлечься в ночное время. Отмечали: "Город засыпает, но не "Велюр".

Тайные фото из Закарпатья

За Тищенко также тянется много курьезных оговорок. Например, однажды он перепутал и сказал, что "вакцинировался ковидом" . Также однажды он назвал годовщину Чернобыльской трагедии "праздником" и призвал "поздравить" с ним ликвидаторов.

В декабре 2022 года журналисты сообщили, что Тищенко с группой лиц посреди ночи проник на территорию частной базы "Гринвуд 2005" в Закарпатской области.

Охранник предприятия был озадачен и вызвал полицию. Правоохранители подтвердили факт, что нардеп хотел пробраться на базу. Что там искал Тищенко – непонятно.

"Венгры – наши друзья"

К слову, ранее Тищенко был главой Закарпатской областной организации "слуг". В мае 2021 года чиновник поехал на западную границу инспектировать местную таможню.

Больше всего нардепа возмутил недостроенный туалет. Тищенко обратился к тогдашнему главе Закарпатской таможни Николаю Пожо. На месте "инспекции" Тищенко заставлял Пожо комплементарно говорить о жителях Венгрии, которых он назвал "венграми". Просил на камеру сказать, что "венгры – наши друзья".

Венгры – наши друзья. На двух языках говорите! Говорите, что венгры наши друзья. Говорите на камеру, чтобы все знали,

– призвал Тищенко.

Смотрите видео, как Тищенко хвалит венгров:

"Попу как у… Тищенко"

Отметился Тищенко и плясками. В июле 2020 года в сети обратили внимание на видео, как он в автомобиле станцевал тверк под песню Насти Каменских "Хочу попу, как у Ким".

Нардеп ехал в авто с радиоведущим Вячеславом Деминым и демонстрировал свою пятую точку прямо в камеру. Нардеп был участником программы "Караоке на колесах". Порыва танцевать не сдерживал.

Тищенко и "Попа, как у Ким": видео



Тверк от Тищенко / Фото из сети

Нападение на Лероса

Скандалы с Тищенко были прямо в Верховной Раде. В частности, однажды он снимал сторис в Раде и пропустил голосование. Также чуть не устроил потасовку. Тищенко начал таскать по залу своего коллегу Гео Лероса на заседании парламента

Лерос критиковал президента, а "слуга народа" решил вопрос силой. Он взял микрофон из рук Лероса и оттащил от трибуны.

Между нардепами началась потасовка. Лерос пытался оказать сопротивление, но разница в весе сыграла решающую роль.

Потасовка с Леросом: смотрите видео

Биография Тищенко

С 2005 года Тищенко работал на телевидении. Был ведущим разнообразных развлекательных программ. К примеру, "Ревизор".

Также он владеет ресторанами в Киеве, тем же "Велюром".

В политику пришел в 2019 году – на парламентских выборах его избрали по мажоритарной системе от партии "Слуга народа".

В июне 2020 года Тищенко возглавил парторганизацию "Слуга народа" в Киеве. Хотел также претендовать на кресло мэра Киева.

С марта 2021 года возглавил Закарпатскую областную организацию партии "Слуга народа", оставив пост главы Киевской городской организации партии. В июле 2022 года его отстранили от должности.

Учитывая многочисленные скандалы, политическая карьера Тищенко еще надолго останется в памяти украинцев. Однако наверняка будут вспоминать нардепа по зашкварам, а не по достижениям. Хотя можно не сомневаться, что в список самых скандальных нардепов Тищенко точно попадет.