Не всю сумму он оплатил сам: за Тищенко внесли 10 миллионов гривен залога

За народного депутата Украины Николая Тищенко, которого подозревают в деле о "решении вопроса" с колл-центрами, внесли залог в размере 10 миллионов гривен.

Об этом сообщают журналисты "Схем".

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Внесли ли залог за Тищенко?

Как сообщают журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах, по состоянию на 10 июля залог был внесен в полном объеме.

В частности, 650 тысяч гривен заплатил сам Тищенко, 5 миллионов гривен перечислила частная компания из Днепра, а еще 4 миллиона 350 тысяч гривен внесло частное лицо.

Днем ранее адвокат Тищенко в комментарии "Суспильне" также подтвердил, что залог был внесен.

По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая, а также третьего лица. У меня нет информации, кто это за человек,

– сказал он.

Напомним, 3 июля Высший антикоррупционный суд избрал для Николая Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен. В свою очередь, сторона обвинения настаивала на аресте Тищенко – прокурор просил о содержании под стражей с альтернативой залога в размере более 19 миллионов гривен.

29 июня НАБУ и САП сообщили народному депутату о подозрении в вымогательстве миллиона долларов за "решение вопроса" с колл-центрами и внесении ложной информации в декларацию.

По данным следствия, в августе 2023 года Николай Тищенко попросил у лица, которое считал причастным к деятельности колл-центров, более 1 миллиона долларов неправомерной выгоды. Взамен народный депутат обещал не вмешиваться в их деятельность и содействовать устранению компаний-конкурентов.

Кроме того, по версии следствия, депутат мог легализовать 12,6 миллиона гривен незаконного происхождения через фиктивный договор дарения средств с бывшей женой.