На войне погиб бывший мэр Равы-Русской Николай Зинько

16 ноября стало известно о гибели на фронте бывшего мэра Равы-Русской Николая Зинько. Защитник служил заместителем командира батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде.

Погибший защитник ранее также возглавлял Львовскую областную организацию ВО "Свобода". Об этом сообщил бывший народный депутат Олег Тягнибок.

Что известно о Николае Зинько

Воин добровольно встал на защиту Родины еще в начале российско-украинской войны. В свое время он проходил службу в батальоне "Сич", откуда его отозвали в 2015 году в связи с избранием на должность городского головы Равы-Русской.

После полномасштабного вторжения России Николай Зинько вновь вернулся на передовую и до последнего защищал родную землю от врага.

Он родился в октябре 1987 года в Раве-Русской на Львовщине.

И с рождения рос в националистической среде. Мама Николая родилась в Сибири в семье репрессированных. Ее родители, родом из Стрыйского района, были вывезены из-за того, что брат деда принадлежал к УПА,

– рассказал Тягнибок.

Зинько окончил факультет международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Что касается студенческих лет, то он был сторонником "Свободы", поэтому в 2009 году стал членом организации.

Сначала он активно участвовал в акциях и других мероприятиях, впоследствии возглавил Рава-Русскую городскую организацию "Свободы" и был депутатом Рава-Русского городского совета.

Николай был исключительно преданным, искренним и честным человеком. Человеком слова, принципов и большого сердца. Надежным побратимом,

– добавил Тягнибок.

Напомним, что на фронте погибла оператор БПЛА Чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура одесситка Раяна. Она была единственной женщиной в этом подразделении и выполняла задания на самых горячих участках.