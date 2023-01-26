Исключение Тищенко из партии "Слуга народа": как дальше может развиваться история

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко уехал в Таиланд, чтобы провести "встречу с представителями украинской общины". Сделал он это, несмотря на запрет СНБО о выезде чиновников за границу. Сегодня стало известно, что Тищенко был исключен из партии.

Тот факт, что Президент Украины Владимир Зеленский проводит чистку в своих рядах и, по крайней мере, реагирует на поведение "слуги народа", это очень хороший знак. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

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По его словам, Тищенко после того, как скандал вышел на поверхность, начал "валять дурака".

"Или он такой по жизни – человек, у которого нет мозга, чтобы такое делать в воюющей стране", – подчеркнул политолог.

Тищенко является депутатом-мажоритарщиком

По его мнению, Зеленский начинает находить время, чтобы реагировать на происходящее именно во власти.

Сейчас с армией более-менее выстроена работа, она активно переходит на стандарты НАТО. Это едва ли не единственный институт в нашей стране, которая уже работает по западным стандартам,

– подчеркнул Загородний.

Он отметил, что СБУ тоже работает – ловит коллаборантов, проводит работу с московскими попами. Вера в обществе очень выросла к этим институциям: у армии – 96%, у СБУ – 63%, лично у Владимира Зеленского – 84%.

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Но другие институции еще "плавают". Накопившиеся коррупционные скандалы требуют реакции. И мы видим, что Зеленский эту реакцию, по крайней мере, демонстрирует,

– считает он.

Однако Тарас Загородний отметил, что господин Тищенко из парламента никуда не денется, потому что он является киевским мажоритарщиком. А с мажоритарщиками фактически ничего поделать нельзя. Если только они лично не составят мандат.

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