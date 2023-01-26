Исключение Тищенко из партии "Слуга народа": как дальше может развиваться история
Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко уехал в Таиланд, чтобы провести "встречу с представителями украинской общины". Сделал он это, несмотря на запрет СНБО о выезде чиновников за границу. Сегодня стало известно, что Тищенко был исключен из партии.
Тот факт, что Президент Украины Владимир Зеленский проводит чистку в своих рядах и, по крайней мере, реагирует на поведение "слуги народа", это очень хороший знак. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.
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По его словам, Тищенко после того, как скандал вышел на поверхность, начал "валять дурака".
"Или он такой по жизни – человек, у которого нет мозга, чтобы такое делать в воюющей стране", – подчеркнул политолог.
Тищенко является депутатом-мажоритарщиком
По его мнению, Зеленский начинает находить время, чтобы реагировать на происходящее именно во власти.
Сейчас с армией более-менее выстроена работа, она активно переходит на стандарты НАТО. Это едва ли не единственный институт в нашей стране, которая уже работает по западным стандартам,
– подчеркнул Загородний.
Он отметил, что СБУ тоже работает – ловит коллаборантов, проводит работу с московскими попами. Вера в обществе очень выросла к этим институциям: у армии – 96%, у СБУ – 63%, лично у Владимира Зеленского – 84%.
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Но другие институции еще "плавают". Накопившиеся коррупционные скандалы требуют реакции. И мы видим, что Зеленский эту реакцию, по крайней мере, демонстрирует,
– считает он.
Однако Тарас Загородний отметил, что господин Тищенко из парламента никуда не денется, потому что он является киевским мажоритарщиком. А с мажоритарщиками фактически ничего поделать нельзя. Если только они лично не составят мандат.
В какие еще скандалы попадал Николай Тищенко
- 8 декабря 2022 Нардеп Николай Тищенко ночью хотел пробраться на территорию частного предприятия в Закарпатской области. В результате парламентария остановили правоохранители. Что Тищенко делал ночью на этом предприятии неизвестно.
- 28 июля 2022 года Николай Тищенко поздравил земляков с Днем Независимости, который, как известно, в Украине отмечают 24 августа 28 июля Украина отмечает День государственности. Однако, похоже, Тищенко живет по какому-то другому календарю, чем остальные украинцы.
- В августе 2022 года нардеп Николай Тищенко неожиданно засветился за границей. Вместе с женой он посетил благотворительное мероприятие в Праге, где собирали средства на покупку авто для ВСУ В сети раскритиковали политика и удивились, как ему удалось уехать.
- 4 марта 2022 года Николай Тищенко оконфузился во Львове. Он якобы "забыл" рассчитаться за обед в одном из ресторанов. Об этом инциденте сообщил член Львовского туристического альянса Андрей Вильчинский сообщил.