Еще двух священников УПЦ МП обменяли на украинских пленных

В субботу, 29 июня, завершился 53-й обмен пленными между Россией и Украиной. Отмечается, что в Россию передали осужденных священников УПЦ МП Николая Закройца и Александра Лунегова.

Всего Украине удалось вернуть 90 украинских военнослужащих. Кроме этого, домой вернулись 10 гражданских, которых враг незаконно задержал на оккупированных территориях и в Беларуси.

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Обмен священников УПЦ МП

Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию в рамках последнего обмена передали осужденных клириков Николая Закройца и Александра Лунегова.

Известно, что священник Днепропетровской епархии Лунегов был приговорен к 5 годам по статье об оправдании агрессии против Украины. Закроец же был настоятелем Георгиевского храма УПЦ МП в Ямполе – в октябре 2023 года его осудили на 15 лет за госизмену.

Согласно судебному приговору, Николай Закроец предоставлял информацию об адресе проживания и контакты председателя Ямпольской общины. Кроме того, мужчина передал данные и о руководителях правоохранительных органов Шостки и Ямполя, других руководителей местных органов власти в Шосткинском районе и журналистов Ямполя.

Относительно Александра Лунегова, то известно, что священник был участником чат-бота "ѴоZмездие", который создан для сбора сведений о Вооруженных сил Украины, задействованных в отпоре российской вооруженной агрессии. Кроме этого клирик был подписан на антиукраинские паблики "МИР Z", "Z", "Army", "НОВОСТИ РФ".

К слову, ранее отмечалось, что на украинских военнопленных из России обменяли митрополита УПЦ МП Ионафана. В субботу, 22 июня, утром его доставили к границе с Беларусью, там его передали представителям России. Известно, что освобождению митрополита способствовал Папа Римский Франциск