Николаю Кулебе вскоре вручат подозрение по делу о ДТП
Полиция закончила расследование дела о ДТП с участием детского омбудсмена Николая Кулебы. Поэтому через несколько дней ему должны вручить подозрение.
Вручить подозрение Николаю Кулебе могут в ближайшие два дня. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская, пишет Teza.
К слову ДТП с Кулебой: что теперь будет с пресловутым перекрестком
Она добавила, что уже после этого суд уже будет решать об избрании меры пресечения Николаю Кулебе.
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Авария с Кулебой: что нужно знать?
- Кулеба попал в ДТП в селе Чабаны Киевской области. Авария произошла на перекрестке, когда автомобиль Кулебы выехал на красный свет, о чем свидетельствуют камеры видеонаблюдения. И первые данные следствия указывают на вину именно омбудсмена в этой аварии.
- В автомобиле в момент аварии Кулеба находился вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Все трое были доставлены в больницу с различными травмами. Состояние Тимофея достаточно тяжелое и он находится в интенсивном неврологическом отделении. Врачи поддерживают парня в коме. Елисей находится в в "Охматдете" с переломами таза, челюсти и с травмой печени.
- Еще один пострадавший в ДТП – водитель микроавтобуса, который столкнулся с машиной Кулебы. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, забойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.
- По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Виновнику грозит от 3 до 8 лет заключения.