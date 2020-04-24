Николаю Кулебе вскоре вручат подозрение по делу о ДТП

Полиция закончила расследование дела о ДТП с участием детского омбудсмена Николая Кулебы. Поэтому через несколько дней ему должны вручить подозрение.

Вручить подозрение Николаю Кулебе могут в ближайшие два дня. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская, пишет Teza.

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Она добавила, что уже после этого суд уже будет решать об избрании меры пресечения Николаю Кулебе.

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