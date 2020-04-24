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      Миколі Кулебі незабаром вручать підозру

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      Микола Кулеба
      Микола Кулеба / Почує кожен

      Поліція закінчила розслідувати справу про ДТП за участі дитячого омбудсмена Миколи Кулеби. Тож за декілька днів йому мають вручити підозру.

      Вручити підозру Миколі Кулебі можуть в найближчі два дні. Про це повідомила речниця Нацполіції у Київській області Віталія Грохольська, пише телеграм-канал Teza.

      До слова ДТП з Кулебою: що тепер буде із сумнозвісним перехрестям

      Вона додала, що вже після цього суд вже вирішуватиме про обрання запобіжного заходу Миколі Кулебі.

      Читайте також Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину

      Аварія з Кулебою: що треба знати?

      • Кулеба потрапив у ДТП у селі Чабани на Київщині. Аварія сталася на перехресті, коли авто Кулеби виїхало на червоне світло, свідчать камери відеоспостереження. І перші дані слідства вказують на вину саме омбудсмена в цій аварії.
      • В автомобілі у момент аварії Кулеба перебував разом із своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Усіх трьох доправили до лікарні з різними травмами. Стан Тимофія досить важкий і він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. Лікарі підтримують хлопця у комі. Єлисей перебуває в лікарі в Охматдит з переломами тазу, щелепи та з травмою печінки.
      • Ще один потерпілий у ДТП – водій мікроавтобуса, який зіткнувся з машиною Кулеби. Чоловіка забрали до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.
      • За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцеві загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Розслідування Аварії та ДТП Микола Кулеба
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