Миколі Кулебі незабаром вручать підозру

Поліція закінчила розслідувати справу про ДТП за участі дитячого омбудсмена Миколи Кулеби. Тож за декілька днів йому мають вручити підозру.

Вручити підозру Миколі Кулебі можуть в найближчі два дні. Про це повідомила речниця Нацполіції у Київській області Віталія Грохольська, пише телеграм-канал Teza.

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Вона додала, що вже після цього суд вже вирішуватиме про обрання запобіжного заходу Миколі Кулебі.

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