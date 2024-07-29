Вопреки результатам экзитполов: Мадуро провозгласили победителем выборов в Венесуэле

Избирательные власти Венесуэлы объявили о переизбрании на еще один шестилетний президентский срок Николаса Мадуро. Этот результат противоречит предыдущим прогнозам экзитполов.

По официальным данным, Мадуро победил с 51,2% голосов, а его конкурент Эдмундо Гонсалес набрал 44,2%. Однако экзитпол, проведенный Edison Research, показал, что Гонсалес победил с 30-процентным отрывом.

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Венесуэла приходит в себя после выборов

Прошло всего несколько часов между закрытием избирательных участков вечером 28 июля и объявлением результатов, что вызвало подозрения и у оппозиции, и у международного сообщества.

США, Аргентина и Колумбия были одними из 11 американских стран, которые призвали Мадуро обеспечить, чтобы результаты уважали волю народа,

– пишут аналитики Bloomberg.

Министр иностранных дел Перу заявил о "мошеннических намерениях", которые, по его словам, существуют у правительства Венесуэлы. Очевидно, речь идет о фальсификации результатов.

Режим Мадуро решил объявить результаты, противоречащие всем экзитполам и признакам победы оппозиции, что указывает на его намерение остаться у власти,

– заявил Райан Берг, американский аналитик.

Прогнозируют, что оппозиционные силы будут оспаривать результаты голосования, провозглашенные избирательными властями Венесуэлы.

Эксперты убеждены, что Мадуро столкнется с проблемой легитимизации голосования со стороны своего народа и мира. Они акцентируют на репрессиях и манипуляциях, к которым прибегнул политик, находясь у власти с 2013 года.

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Обозреватель "Радио свобода" утверждал, что уход Мадуро от власти поставил бы под угрозу влияние России в Латинской Америке. Для Кремля этот континент – один из рычагов влияния на США, что является главным поставщиком оружия для Украины.

Венесуэла поддержала с дипломатической точки зрения полномасштабное вторжение России в Украину. Мадуро критиковал президента Зеленского, обвиняя Запад в разжигании войны.

Вместе с тем Мадуро называл "безусловным другом" и "чрезвычайным лидером" уже покойного президента Ирана Ибрагима Раиси, что разбился в авиакатастрофе в мае 2024 года.