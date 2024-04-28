Горел частный дом: Россия ударила дронами по Никополю

Враг продолжает атаковать Украину дронами. В частности, фиксируют разрушение в Никополе Днепропетровской области.

Российские войска ударили по городу вечером 27 апреля. Глава ОВА Сергей Лысак утром следующего дня констатировал, что вспыхнул частный дом, но обошлось без погибших и пострадавших.

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Днепропетровщина под прицелом врага

Пламя удалось оперативно ликвидировать соответствующим службам. Собственно, применили оккупанты два беспилотных летательных аппарата, подвергая опасности людей.

Никополь. После дневных обстрелов враг не давал покоя городу и вечером (27 апреля.– 24 Канал). Ударил по нему двумя дронами, из-за этого занялся частный дом. Спасатели огонь укротили,

– говорится в сообщении.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утром 28 апреля подтвердил удар по частному дому в Никополе. Он также рассказал о ночной атаке на регион.

Последствия атаки на Никополь Днепропетровской области / Фотографии главы ДОС

По словам чиновника, захватчики ночью выпустили 2 беспилотника по территории Днепровского района. Лукашук отметил успешную работу ПВО, поблагодарив ВзК "Восток" за круглосуточную защиту неба.

В других общинах области ночь прошла спокойно,

– констатировал глава ДОС.

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Добавим, что в ночь на 28 апреля Воздушные силы ликвидировали 5 из 9 дронов, что российские оккупанты выпустили по разным регионам нашего государства. Как сообщают в Генштабе, речь идет о:

4 беспилотных летательных аппарата типа "Шахед", которые удалось сбить;

5 дронов неустановленного типа, только один из которых был ликвидирован.

"Шахеды" враг запускал из временно оккупированного Крыма, а именно – мыса Чауда. А вот БПЛА неустановленного типа – из оккупированной части Херсонской области.

Взрывы во время тревоги и работы ПВО слышали жители Киевщины, Винницкой области, Кировоградщины и Хмельницкой области. В Николаеве в результате удара вспыхнула гостиница и был поврежден теплогенерирующий объект.

В ГСЧС отметили, что пожар вспыхнул на площади 20 квадратных метров, его удалось оперативно обуздать с привлечением 14 пожарных, 3 единиц техники.