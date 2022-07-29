оккупанты ударили по Никополю из "Градов": направили более 40 снарядов

россияне обстреляли Никополь из "Градов", в город прилетели более 40 снарядов. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об очередном обстреле Днепропетровской области сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что под вражеский огонь попали Никопольский и Криворожский районы.

Тем временем российские ракеты попали в дом и вузы в центре Харькова: завалы уже разбирают

В Никополе повреждены 6 частных домов

россияне "поливали" частный сектор в Никополе снарядами из "Градов": повреждены 6 частных домов и хозяйственные помещения. Задело обстрелами и линию электропередач. Без света осталось несколько тысяч местных жителей, на место отправились бригады облэнерго.

По предварительной информации, пострадавших нет. Однако по городу разбросаны обломки реактивных снарядов. Сейчас их обезвреживают специалисты ГСЧС.

Под обстрелом оказалась Зеленодольская община

В Криворожском районе враги ударили из ствольной артиллерии по Зеленодольскому обществу. К счастью, нет жертв и разрушений.

Последствия обстрела Днепропетровщины / Фото Днепропетровской ОВА:

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Обстрелы Днепропетровщины: последние новости

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