Никто не будет пугаться и уговаривать Путина, – евродепутат о шантаже Кремля в отношении АЭС

Украинская разведка заявила, что Россия готовит провокацию на Чернобыльской атомной электростанции. Европа поражена тем, что Кремль готов пойти на самые трагические события.

Однако европейцы не готовы становиться на колени перед Владимиром Путиным. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Европарламента от Литвы Андриюс Кубилюс.

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"Путин пытается всем угрожать ядерным оружием и прочим", – отметил Кубилюс.

"Сумасшедшие готовы на катастрофические шаги"

Он не видит никакой альтернативы в поведении Запада. Должен быть только еще более жесткий ответ на провокации Путина

Я не вижу никакой вероятности, чтобы кто-то испугался и уговаривал Путина, чтобы он этого не делал,

– отметил евродепутат.

"Вопрос в том, что можно сделать с сумасшедшими лидерами Кремля, которые могут идти на самые трагические и катастрофические шаги", – добавил Кубилюс.

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