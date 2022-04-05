Никто не отходил, их выбивали, – спикер InformNapalm об "отступлении" оккупантов
От мертвых рашистов освобожденные территории зачищать нужно еще около месяца. Россияне до последнего не оставляли надежды закрепиться на Киевщине.
Об этом рассказал Михаил Макарук, спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm, в эфире 24 канала. Он также отметил, что захватчики потеряли ключевые позиции на Черниговщине.
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Никто из оккупантов не "отходил" из Бучи, Ирпеня и Гостомеля – их оттуда выбивали. По Сумщине, то там в районе Нового Самбора команда ВС Украины получила много интересных материалов с рядом личных дел российских преступников,
– поделился Макарук.
Боевые действия на других участках фронта
Главные боевые действия переместились в город Изюм, на сегодня это плацдарм для наступления на Славянск, чтобы взять в кольцо бойцов ООС. Также бои идут под Барвенковым, враг пытается прорваться в Харьков, но получает мощные контрнаступления и несет большие потери.
Самая сложная ситуация – Мариуполь, относительно юга, то ВСУ активно двигаются в направлении Херсона и моста в районе Новой Каховки.
Какова ситуация на фронте в российско-украинской войне: смотрите видео