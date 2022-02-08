Однако нужно знать, каким будет результат такой встречи. Как цитируют российские СМИ, Кремлю якобы нужно понимание для дальнейшего решения, сообщает 24 канал.

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"Если поможет разрубить узел"

Спикер президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль может согласиться на встречу. Однако это произойдет в том случае, если встреча лидеров Украины и России поможет "решить проблему на юго-востоке".

Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается,
– подчеркнул Песков.

Он пояснил, что президент России встретится с Зеленским, если встреча "поможет разрубить узел в Украине, который стал уже гордиевым".

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