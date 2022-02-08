Однако нужно знать, каким будет результат такой встречи. Как цитируют российские СМИ, Кремлю якобы нужно понимание для дальнейшего решения, сообщает 24 канал.
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"Если поможет разрубить узел"
Спикер президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль может согласиться на встречу. Однако это произойдет в том случае, если встреча лидеров Украины и России поможет "решить проблему на юго-востоке".
Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается,
– подчеркнул Песков.
Он пояснил, что президент России встретится с Зеленским, если встреча "поможет разрубить узел в Украине, который стал уже гордиевым".
Что известно о встрече Путина и Зеленского
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов взять на себя организацию встречи Зеленского и Путина. Он заявил, что он может быть посредником между сторонами.
- Эрдоган сообщил, что якобы получил согласие от украинской администрации для организации переговоров. Он надеется, что такое развитие событий может заложить новый порядок в регионе.
- Владимир Путин не исключил возможность встречи с президентом Украины в Турции. Глава Кремля, мол, ради дела готов встретиться с кем угодно.
- В январе Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина. Однако пока Киев не получил официальный ответ.
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