Однако нужно знать, каким будет результат такой встречи. Как цитируют российские СМИ, Кремлю якобы нужно понимание для дальнейшего решения, сообщает 24 канал.

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"Если поможет разрубить узел"

Спикер президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль может согласиться на встречу. Однако это произойдет в том случае, если встреча лидеров Украины и России поможет "решить проблему на юго-востоке".

Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается,

– подчеркнул Песков.

Он пояснил, что президент России встретится с Зеленским, если встреча "поможет разрубить узел в Украине, который стал уже гордиевым".

Напомним! Ранее Песков заявлял, что Путин хочет заранее знать результаты встречи с Зеленским. Он добавил, что соответствующая встреча должна проходить регулярно, чтобы выполнять предварительные договоренности.

Что известно о встрече Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов взять на себя организацию встречи Зеленского и Путина. Он заявил, что он может быть посредником между сторонами.

Эрдоган сообщил, что якобы получил согласие от украинской администрации для организации переговоров. Он надеется, что такое развитие событий может заложить новый порядок в регионе.

Владимир Путин не исключил возможность встречи с президентом Украины в Турции. Глава Кремля, мол, ради дела готов встретиться с кем угодно.

В январе Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина. Однако пока Киев не получил официальный ответ.

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