Однак треба знати, яким буде результат від такої зустрічі. Як цитують російські ЗМІ, Кремлю нібито потрібне розуміння для подальшого рішення, повідомляє 24 канал.
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"Якщо допоможе розрубати вузол"
Речник президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль може погодитися на зустріч. Однак це станеться у тому випадку, коли зустріч лідерів України та Росії допоможе "розв'язати проблему на південному сході".
Щодо зустрічі із Зеленським, то апріорі від неї ніхто не відмовляється,
– наголосив Пєсков.
Він пояснив, що президент Росії зустрінеться із Зеленським, якщо зустріч "допоможе розрубати вузол в Україні, який став вже гордієвим".
Що відомо про зустріч Путіна та Зеленського
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий взяти на себе організацію зустрічі Зеленського та Путіна. Він заявив, що може бути посередником між сторонами.
- Ердоган повідомив, що начебто отримав згоду від української адміністрації для організації перемовин. Він надіється, що такий розвиток подій може закласти новий порядок у регіоні.
- Володимир Путін не унеможливлював зустрічі з президентом України в Туреччині. Глава Кремля, мовляв, заради справи готовий зустрітися із будь-ким.
- У січні Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену організувати тристоронні перемовини за участю Путіна. Однак поки Київ не отримав офіційної відповіді.
Зеленський погодився на зустріч із Путіним: дивіться відео