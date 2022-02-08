Однак треба знати, яким буде результат від такої зустрічі. Як цитують російські ЗМІ, Кремлю нібито потрібне розуміння для подальшого рішення, повідомляє 24 канал.

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"Якщо допоможе розрубати вузол"

Речник президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль може погодитися на зустріч. Однак це станеться у тому випадку, коли зустріч лідерів України та Росії допоможе "розв'язати проблему на південному сході".

Щодо зустрічі із Зеленським, то апріорі від неї ніхто не відмовляється,
– наголосив Пєсков.

Він пояснив, що президент Росії зустрінеться із Зеленським, якщо зустріч "допоможе розрубати вузол в Україні, який став вже гордієвим".

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