Никто не предлагал Украине покупать российский газ, – "Газпром"

24 июля 2021 , 20:55
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Источник:

ТАСС

В "Газпроме" утверждают, что в вопросе продолжения транзита газа по территории Украины не предлагали Киеву напрямую закупать газ. Такое заявление в Москве сделали после слов Юрия Витренко.

Сказали якобы комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера подходит странам ЕС, прежде всего – Германии.

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Никто не предлагал Украине покупать российский газ,
– заявили в компании.

Добавили, что якобы Миллер говорил об объемах транзита через Украину после 2024 года согласно закупкам российского газа компаниями ЕС по новым контрактам.

Что этому предшествовало

  • Ранее Миллер заявил, что Москва готова обеспечить и увеличить транзит газа через Украину, если будут дополнительные закупки российского газа.
  • Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил, что предложение по сохранению транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки неприемлемы. Он отметил, что Украина не будет доплачивать России за доставку газа в Европу.
Обратите внимание! Германия и США фактически согласовали завершение "Северного потока-2", заключив соглашение. Хотя и Берлин обещает, что будет добиваться продления контракта о транзите еще на 10 лет. Кроме того, уверяют, что якобы помогут украинской энергетике.
Автор: Ольга Музика