Никто не предлагал Украине покупать российский газ, – "Газпром"
24 июля 2021 , 20:55Читати новину українською
Источник:ТАСС
В "Газпроме" утверждают, что в вопросе продолжения транзита газа по территории Украины не предлагали Киеву напрямую закупать газ. Такое заявление в Москве сделали после слов Юрия Витренко.
Сказали якобы комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера подходит странам ЕС, прежде всего – Германии.
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Никто не предлагал Украине покупать российский газ,
– заявили в компании.
Добавили, что якобы Миллер говорил об объемах транзита через Украину после 2024 года согласно закупкам российского газа компаниями ЕС по новым контрактам.
Что этому предшествовало
- Ранее Миллер заявил, что Москва готова обеспечить и увеличить транзит газа через Украину, если будут дополнительные закупки российского газа.
- Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил, что предложение по сохранению транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки неприемлемы. Он отметил, что Украина не будет доплачивать России за доставку газа в Европу.