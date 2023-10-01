Никто не сможет "отключить" нашу стойкость: речь Зеленского ко Дню защитников и защитниц

В честь Дня защитников и защитниц Владимир Зеленский обратился к гражданам. Он в очередной раз отметил важность нашей борьбы и поблагодарил всех, кто причастен к обороне Украины.

Президент подчеркнул, что тяжелые времена сделали украинцев сильными, что только приближает победу. Украина противостоит врагу и будет это делать и дальше.

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Следует подумать о важном

Свою речь президент Украины произнес на фоне Золотых ворот – ворот, которые защищали вход в столицу, так же как украинцев сейчас защищают наши стражи. Зеленский подчеркнул, что над Золотыми воротами возведена надвратная церковь Пресвятой Богородицы, защищавшая Киев с неба. Сейчас небо над Украиной защищают силы ПВО и все наши воины.

Зеленский добавил, что сейчас государственный праздник стал по-настоящему национальным и народным. Миллионы украинцев защищают землю и не останавливаются ни на миг. И именно в знак уважения и благодарности им Украина в 9 часов остановилась на одну минуту.

Это время – хорошая возможность подумать о важном. Вспомнить важное. Вспомнить другую минуту – первую минуту полномасштабной войны. Минуту, которая изменила все,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц, кто противостоял и противостоит российскому нашествию. Кто первым принял тяжелое сражение 24 февраля. Президент поблагодарил всех – пограничников, пехоту, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов, зенитчиков, десантников, спецназовцев, разведку, Службу безопасности Украины, Государственную гвардию, полицию, тероборону.

Судьба страны – в наших руках

Все хорошо помнят день полномасштабного вторжения. Президент заявил, что помнит его поминутно. В том числе и то, как во время обращения к гражданам говорил, что отныне все мы – одно большое многомиллионное войско.

Украинский народ поступил так, чтобы эти слова не остались просто словами. Не были громкими лозунгами, а стали поступками,

– акцентировал Зеленский.

Многие жили гражданской жизнью, однако после войны им пришлось пойти защищать Украину. Многие украинцы были теми, кем мечтами, однако стали теми, кем должны были. Миллионы отложили все дела, работу, планы, утвердительно сказали, что все это будет потом, после войны, после победы.

Владимир Зеленский отметил, что цель Дня защитников и защитниц заключается в чествовании храбрости и героизма защитников и защитниц независимости Украины. Весь мир видит доблесть украинцев, которые защищают друг друга. Это как касается как тех, кто на фронте, так и тех, кто в оккупированном городе вышел с государственным флагом или просто делает все, что в его силах.

Мы стали сильнее

Тяжелые времена сделали украинцев сильными, а именно они шаг за шагом приближают победные времена.

Ни планово, ни аварийно никто не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, крепость, отвагу. У них нет срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы,

– заявил Зеленский.

Борьба продолжалась с первых минут 24 февраля, и Украина делает это все эти 585 дней – и будет делать дальше. Мы выгоняем оккупантов, становимся крепче и лучше оснащенными, победили тяжелую зиму и террор – делаем и будем делать это в дальнейшем.

Обращение Зеленского по случаю праздника: смотрите видео

Новая дата праздника

Украинцы впервые празднуют День защитников и защитниц 1 октября – раньше оно приходилось на 14 октября. Владимир Зеленский заявил о новой традиции к этому дню. В этом году впервые вся Украина на минуту остановилась, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев.

В 9:00 1 октября центральные площади и улицы украинских городов остановили, чтобы почтить наших защитников.

Напомним, что ранее депутаты поддержали перенос даты ряда праздников. В частности, Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц.