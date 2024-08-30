Никто ничего не хочет, — Олещук о потере первого F-16

Командующий Воздушными силами подчеркнул, что Украина проводит расследование по катастрофе F-16. Он заверил, что никто ничего не скрывает.

Николай Олещук также сообщил, что к расследованию присоединились США.

Смотрите также Первая потеря F-16 в Украине и гибель легендарного пилота: все, что известно

Николай Олещук отреагировал на вброс в информпространстве по F-16

Олещук сказал, что Алексей Месь, который пилотировал F-16, был одним из лучших украинских летчиков-истребителей. Это большая потеря для страны и специалисты однозначно выяснят причины катастрофы.

Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин,

– сказал командующий ПС.

Он пояснил, что информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа.

Уверяю, что уже проводится детальный анализ, идет расследование. Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано,

– подчеркнул он.

Он также обратился к депутату Марьяне Безуглой, которая заявила, что истребитель якобы сбила собственная ПВО – ЗРК Patriot. А потом еще и начала требовать опровержения у Воздушных сил.

Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные Силы, вы дискредитировали производителей американского оружия – основного союзника Украины – США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся Россия! Не помогаете, то хотя бы не мешайте нам воевать,

– написал Николай Олещук.

Смотрите также Распространение сомнительных версий катастрофы F-16 – это подыгрывание врагу, – ЦПД