Никто ничего не забыл, – Цимбалюк сказал, возможен ли коллапс власти в России

Вопрос смены власти в России мучает Владимира Путина много лет. Однако пока об этом не надо размышлять.

Ведь он за рулем уже 22 года. В его запасе – еще 14 лет. Это – очень долгий срок. Об этом отметил журналист Роман Цимбалюк.

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Основная тема для всех

В то же время вряд ли Путин имеет решение, уйти вовсе или создать какой-то новый орган. По словам Цимбалюка, когда в диктатурах взрослеют цари, императоры, султаны, всегда думают о реформах, в результате которых они останутся у власти.

Из-за этой темы, чтобы просидеть у власти десятилетия, сколько людей они отправили на тот свет... Они понимают, что никто ничего не забыл,

– подчеркнул Цимбалюк.

Он считает, что тема, как сохранить себя у власти, является основной для всех диктаторов, в том числе и для Путина.

Сколько Путин будет защищать диктаторов

У России нет проблем с деньгами. Если посмотреть на цены на газ и нефть, на золотовалютный резерв (который продолжает расти), то все показывает, что Россия не ограничена в материальных ресурсах.

"Если у тебя есть деньги, то и есть возможность воевать", – отметил журналист. Однако в конце концов заканчивается жизненный цикл человека. Это касается и Александра Лукашенко, и Нурсултана Назарбаева, и Путина.

По мнению Цимбалюка, военное присутствие России в Казахстане не является основой для наведения порядка. "Самое главное показать, что под "крышеванием" России можно убивать", – сказал журналист.

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