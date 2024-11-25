В России правнучку Хрущева назвали шпионкой: ее обвиняют в покушении на целостность страны
Американский политолог Нина Хрущева, правнучка секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, стала объектом критики оккупантов. На этот раз члены российского движения "Зов народа" призвали наказать деятельницу за слова о развале России.
Пропагандисты называют Хрущеву шпионкой и призывают запретить ей выступать с лекциями перед россиянами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Россияне возмущены позицией Хрущевой
Сообщается, что Нина Хрущева должна была представлять биографию своего прадеда – Никиты Хрущева, 26 ноября в центре, именуемом в честь Бориса Ельцина. Однако на нее пожаловались активисты из движения "Зов народа".
Они требовали отменить выступление, а также проверить Хрущеву на покушение на территориальную целостность России и признать ее иноагентом. С этими требованиями пропагандисты обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции России. Причиной возмущения "Зова народа" стали антироссийские заявления Хрущевой.
Заметим, что Нина Хрущева живет в США уже более 30 лет. Сейчас правнучка секретаря ЦК КПСС преподает в Новой школе в Нью-Йорке курсы по международным медиа, пропаганды, а также по истории России. Ранее женщина неоднократно негативно высказывалась относительно аннексии Крыма и критиковала агрессию России на Донбассе.