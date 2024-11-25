Американский политолог Нина Хрущева, правнучка секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, стала объектом критики оккупантов. На этот раз члены российского движения "Зов народа" призвали наказать деятельницу за слова о развале России.

Пропагандисты называют Хрущеву шпионкой и призывают запретить ей выступать с лекциями перед россиянами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россияне возмущены позицией Хрущевой

Сообщается, что Нина Хрущева должна была представлять биографию своего прадеда – Никиты Хрущева, 26 ноября в центре, именуемом в честь Бориса Ельцина. Однако на нее пожаловались активисты из движения "Зов народа".

Они требовали отменить выступление, а также проверить Хрущеву на покушение на территориальную целостность России и признать ее иноагентом. С этими требованиями пропагандисты обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции России. Причиной возмущения "Зова народа" стали антироссийские заявления Хрущевой.

Заметим, что Нина Хрущева живет в США уже более 30 лет. Сейчас правнучка секретаря ЦК КПСС преподает в Новой школе в Нью-Йорке курсы по международным медиа, пропаганды, а также по истории России. Ранее женщина неоднократно негативно высказывалась относительно аннексии Крыма и критиковала агрессию России на Донбассе.