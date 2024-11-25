Пропагандисти називають Хрущову шпигункою і закликають заборонити їй виступати з лекціями перед росіянами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Ганьба найвищої відзнаки: як зрадників позбавляють нагород і хто досі має звання "Героя України"

Росіяни обурені позицією Хрущової

Повідомляється, що Ніна Хрущова мала представляти біографію свого прадіда – Микити Хрущова, 26 листопада в центрі, що йменується на честь Бориса Єльцина. Однак на неї поскаржилися активісти з руху "Зов народа".

Вони вимагали скасувати виступ, а також перевірити Хрущову на замах на територіальну цілісність Росії та визнати її іноагентом. З цими пропагандисти звернулися до Генпрокуратури і Міністерства юстиції Росії. Причиною обурення "Зову народа" стали антиросійські заяви Хрущової.

Зауважимо, що Ніна Хрущова живе у США вже більше 30 років. Наразі правнучка секретаря ЦК КПРС викладає у Новій школі в Нью-Йорку курси з міжнародних медіа, пропаганди, а також з історії Росії. Раніше жінка неодноразово негативно висловлювалася щодо анексії Криму та критикувала агресію Росії на Донбасі.