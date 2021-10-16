Нищета из-за коронавируса: в Италии стремительно выросло количество бедных

В Италии уже более 5,6 миллионов человек живут в нищете. Пандемия коронавируса резко ухудшила финансовое положение итальянцев.

Бедных жителей стало больше на 1 миллион, чем до пандемии COVID-19. Об этом сообщила гуманитарная организация Caritas Italia.

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У итальянцев заоблачные долги

В документе указано о кризисе "невиданного масштаба". В 2 миллионах бедных семей проживают более 1,3 миллиона несовершеннолетних, не имеющих финансов для достойной жизни.

Многие итальянцы, которые находились на грани бедности, на фоне пандемии оказались в полной нищете. Сильнее всего от бедности страдают такие территории Италии:

Валле-д'Аоста;

Кампания;

Лацио;

Сардиния;

Южный Тироль.

Caritas Italiana призвала правительство премьер-министра Италии Марио Драги пересмотреть госпрограммы помощи. Более половины итальянцев, которые нуждаются в помощи, не могут ее получить.

Немало итальянцев страдают от большой задолженности. В докладе отмечено, что еще до пандемии миллионы семей Италии имели сверхвысокие долги, которые невозможно выплатить.

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