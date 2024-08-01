В России в Нижнем Тагиле взорвался газ: подъезд многоэтажки разрушен, под завалами люди

В российском Нижнем Тагиле 1 августа произошел взрыв газа. В результате этого был разрушен подъезд многоэтажного дома.

Об этом сообщают российские СМИ. Сейчас на месте происшествия работают российские спасатели, передает 24 Канал.

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Что известно о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле

Российские пропагандисты сообщают, что взрыв произошел в нижнетагильской пятиэтажке. Там обвалился подъезд и, по словам местных, взорвался газ. Предварительно есть погибшие.

В Нижнем Тагиле взорвался газ в многоэтажке: смотрите видео

На кадрах видно, что в результате взрыва нет подъезда. Спасатели разгребают завалы. Пострадали как минимум 6 человек, среди них есть дети. Количество погибших пока неизвестно.

Кадры после взрыва в доме в Нижнем Тагиле: смотрите видео

Россияне также рассказали, что двух новорожденных детей вытащили из-под завалов дома, обвалившегося в Нижнем Тагиле. Одному из малышей три месяца. Сейчас спасатели и жители продолжают разбирать обломки, под ними люди.

На месте происшествия работают спасатели и местные: смотрите видео

В сети также появились кадры с моментом обрушения части стены в нижнетагильской многоэтажке. Под завалами оказались по меньшей мере 20 квартир. Это произошло примерно через 20 минут после первого взрыва.

Момент обрушения стены в российской многоэтажке: смотрите видео

Сейчас на место едут сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками. По предварительным данным, никто из людей, которые находились в доме, покинуть свои квартиры не успел.

Очевидцы далее писали, что из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле достали трех взрослых и одного ребенка. Однако там еще может находиться как минимум два человека, однако эта цифра может возрасти.

Взрывная волна также выбила окна в детском саду, который расположен в 50 метрах от нижнетагильской пятиэтажки, где сегодня взорвался газ. Спасатели проверяют, не пострадали ли дети и воспитатели.

Под завалами в доме еще есть люди: смотрите видео

Интересен тот факт, что, как утверждают россияне, последний раз газовые трубы в доме проверяли 19 июля, тогда специалисты заявили, что "с газопроводом все ок". Однако после этого через почти 2 недели случился инцидент, после которого обвалился подъезд дома.