В городе Новошахтинск Ростовской области России военный грузовик протаранил легковой автомобиль. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
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Что известно о жуткой аварии в Ростовской области и жертвах
После столкновения с военным "КамАЗом" в Новошахтинске Ростовской области погибли мать и шестилетний ребенок, еще трое – 9-летний ребенок и двое подростков 16 и 17 лет (по другим данным, пострадал отец детей) – госпитализированы.
В ГАИ заявили, что на перекрестке не работал светофор, признав виновником аварии 42-летнего водителя "КамАЗа".
По предварительным данным, семья ехала праздновать день рождения старшей дочери.
Последствия ДТП в Ростове / Фото росСМИ
Вблизи Мариуполя оккупанты раздавили гражданское авто
Уже не впервые захватчики на временно оккупированных территориях чувствуют свою безнаказанность и постоянно пренебрегают правилами дорожного движения, в результате чего страдают гражданские.
По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, грузовик оккупантов раздавил гражданское авто вблизи села Лебедин, неподалеку Мариуполя.
"Грузовик раздавил гражданских. Предварительно для гражданских все плохо. К сожалению," – пишет Андрющенко.
ДТП вблизи Мариуполя: смотрите видео
Напомним, сейчас в Мариуполе находится рекордно малое количество жителей. По словам Андрющенко, они рассеяны по городу, поэтому очень много пустых квартир.