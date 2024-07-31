В городе Новошахтинск Ростовской области России военный грузовик протаранил легковой автомобиль. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Что известно о жуткой аварии в Ростовской области и жертвах

После столкновения с военным "КамАЗом" в Новошахтинске Ростовской области погибли мать и шестилетний ребенок, еще трое – 9-летний ребенок и двое подростков 16 и 17 лет (по другим данным, пострадал отец детей) – госпитализированы.

В ГАИ заявили, что на перекрестке не работал светофор, признав виновником аварии 42-летнего водителя "КамАЗа".

По предварительным данным, семья ехала праздновать день рождения старшей дочери.



Последствия ДТП в Ростове / Фото росСМИ

Вблизи Мариуполя оккупанты раздавили гражданское авто

Уже не впервые захватчики на временно оккупированных территориях чувствуют свою безнаказанность и постоянно пренебрегают правилами дорожного движения, в результате чего страдают гражданские.

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, грузовик оккупантов раздавил гражданское авто вблизи села Лебедин, неподалеку Мариуполя.

"Грузовик раздавил гражданских. Предварительно для гражданских все плохо. К сожалению," – пишет Андрющенко.

ДТП вблизи Мариуполя: смотрите видео

Напомним, сейчас в Мариуполе находится рекордно малое количество жителей. По словам Андрющенко, они рассеяны по городу, поэтому очень много пустых квартир.