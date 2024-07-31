У місті Новошахтинськ Ростовській області Росії військова вантажівка протаранила легковий автомобіль. Про це у вівторок, 30 липня, повідомили російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що відомо про моторошну аварію в Ростовській області і жертв

Після зіткнення з військовим "КамАЗом" у Новошахтинську Ростовської області загинули мати та шестирічна дитина, ще троє – 9-річна дитина та двоє підлітків 16 і 17 років (за іншими даними, постраждав батько дітей) – госпіталізовані.

У ДАІ заявили, що на перехресті не працював світлофор, визнавши винуватцем аварії 42-річного водія "КамАЗа".

За попередніми даними, сім'я їхала святкувати день народження старшої дочки.



Наслідки ДТП в Ростові / Фото росЗМІ

Поблизу Маріуполя окупанти розчавили цивільне авто

Уже не вперше загарбники на тимчасово окупованих територіях відчувають свою безкарність та постійно нехтують правилами дорожнього руху, внаслідок чого страждають цивільні.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, вантажівка окупантів розчавила цивільне авто поблизу села Лебедин, неподалік Маріуполя.

"Вантажівка розчавила цивільних. Попередньо для цивільних все погано. На жаль," – пише Андрющенко.

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Нагадаємо, зараз у Маріуполі перебуває рекордно мала кількість жителів. За словами Андрющенка, вони розпорошені по місту, тому дуже багато порожніх квартир.