Пелоси в Тайване встречали в сине-желтых масках: щемящее видео

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приковал к себе внимание миллионов людей по всему миру. В то же время жители Тайваня, вышедшие встречать американского политика, решили выразить свою поддержку Украине.

Люди, пришедшие в аэропорт, одели маски в цветах украинского флага. Также один из пришедших встречать Нэнси Пелоси пришел в футболке сине-желтого цвета.

Заметьте Китай осудил визит Пелоси в Тайвань: она сделала ответное заявление

Тайвань поддерживает Украину

На разлетевшихся в сети кадрах видно по меньшей мере десяток людей в масках, цвета украинского флага. Таким образом, те, кто пришел в аэропорт встречать спикера Палаты представителей США, привлекли внимание и к Украине. Несмотря на угрозу вторжения Китая на остров, в мире уже идет жестокая война, которую начала россия.

Люди в аэропорту Тайбэя в сине-желтых масках: щемящее видео

Визит Пелоси на Тайвань: коротко о главном

Украина не признает Тайвань и имеет дипломатические отношения с Китаем. В то же время, с начала полномасштабного вторжения Тайвань оказывает нашей стране финансовую поддержку. О том, на чьей стороне мир на фоне обострения между Пекином и Тайбэем, читайте здесь

С момента начала азиатского турне Нэнси Пэлоси ее визит на Тайвань привлек внимание мира из-за угроз Китая – Пекин угрожал ответом на такой шаг.

2 августа после визита в Малайзию, самолет Пелоси отправился на Тайвань и приземлился в аэропорту Тайбэя. Следует отметить, что в официальном анонсе турне спикера Палаты представителей упоминаний об острове не было.

МИД Китая осудил визит Пелоси на Тайвань, обвинив США во вмешательстве в "тайваньский вопрос", который Пекин считает внутренним. В то же время Пелоси отметила, что в соответствии с законом США об отношениях с Тайванем, который был принят после установления дипломатических отношений с Пекином, такой визит является абсолютно законным.

Также Пелоси подчеркнула, что США поддерживают статус-кво Тайваня и выступают против попыток его изменить в одностороннем порядке.

В то же время Китай анонсировал военные учения вокруг острова, которые продлятся до 6 августа. 21 китайский истребитель уже вошел в зону ПВО Тайваня.

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