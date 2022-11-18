"Конец эпохи": Пелоси уходит с поста лидера Демократической партии США

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не планирует оставаться лидером демократов в новом составе палаты.

Останется ли Пелоси в Конгрессе

Издание называет такое решение Пелоси "концом эпохи в Вашингтоне". О своем решении Пелоси объявила во время выступления на заседании Палаты представителей. Пелоси добавила, что она по-прежнему останется членом Конгресса.

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Я не буду добиваться переизбрания на должность лидера демократов в новом конгрессе,

– заявила Пелоси.

Пелоси похвасталась законодательными достижениями партии под ее руководством, а затем заметила, что "теперь партия должна смело двигаться в будущее".

Пора новому поколению возглавить демократическую фракцию,

– сказала спикер.

Что могло повлиять на решение Пелоси

Заявление Пелоси было объявлено после того, как демократы потеряли большинство в нижней палате, но сохранили контроль над Сенатом на промежуточных выборах 2022 года.

Пелоси занимала должность лидера Демократической партии США почти 20 лет. В 2007 году она стала спикером нижней палаты и стала первой женщиной в истории США на этом посту.

К слову, 28 октября в Сан-Франциско неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа .

8 ноября она заявила, что нападение на ее мужа повлияет на дальнейшую политическую карьеру.

Исторический визит Пелоси на Тайвань

О Пелосе активно говорили летом. Спикер проводила тур по странам Азии, в его рамках посетила и Тайвань. Весь мир наблюдал за перемещением Пелоси в опасении начала Третьей мировой.

Китай начал масштабные военные учения вокруг острова, а пригрозил, что визит Пелоси на Тайвань будут расценивать как угрозу.

Тогда спикер провела встречу с президентом Цай Инвэнь, а также с другими политическими лидерами Тайваня.

После этого армия Китая перешла в активную фазу военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах вокруг Тайваня. Впоследствии военная активность Китая ослабла.

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