Чи залишиться Пелосі у Конгресі

Видання називає таке рішення Пелосі "кінцем епохи у Вашингтоні". Про своє рішення Пелосі оголосила під час свого виступу на засіданні Палати представників. Пелосі додала, що вона, як і раніше, залишиться членом Конгресу.

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Я не домагатимуся переобрання на посаду лідера демократів у новому конгресі,

– заявила Пелосі.

Пелосі похвалилася законодавчими досягненнями партії під її керівництвом, а тоді зауважила, що "тепер партія повинна сміливо рухатися в майбутнє".

Настав час новому поколінню очолити демократичну фракцію,

– сказала спікерка.

Що могло вплинути на рішення Пелосі

Заява Пелосі була оголошена після того, як демократи втратили більшість у нижній палаті, але зберегли контроль над Сенатом на проміжних виборах 2022 року.

Довідка. Пелосі обіймала посаду лідера Демократичної партії США майже 20 років. У 2007 році вона стала спікером нижньої палати та стала першою жінкою в історії США на цій посаді.

До слова, 28 жовтня у Сан-Франциско невідомий увірвався до будинку спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка.

8 листопада вона заявила, що напад на її чоловіка вплине на подальшу політичну кар'єру.

Історичний візит Пелосі на Тайвань

Про Пелосі активно говорили влітку. Спікерка проводила тур по країнам Азії, в його рамках відвідала і Тайвань. Весь світ спостерігав за переміщенням Пелосі у побоюванні початку Третьої світової.

Китай розпочав масштабні військові навчання навколо острова, а до цього пригрозив, що візит Пелосі на Тайвань розцінюватимуть, як загрозу.

Тоді спікерка провела зустріч з президентом Цай Інвень, а також з іншими політичними лідерам Тайваню.

Після цього армія Китаю перейшла до активної фази військових навчань з бойовими стрільбами в шести зонах навколо Тайваню. Згодом військова активність Китаю ослабла.

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