Додала також, що ціну за це тепер платить її чоловік, якому довелось робити операцію на черепі. Про це Ненсі Пелосі розповіла американському виданню напередодні проміжних виборів до двох палат парламенту Сполучених Штатів.

Зауважте "Де Ненсі": чоловік, що проник у дім Пелосі, готував напад саме на неї

Пелосі прокоментувала наслідки нападу для її кар'єри

Перед виборами було багато дискусій щодо того, чи піде Ненсі Пелосі у відставку, якщо демократи не наберуть більшість у Сенаті та Конгресі.

У цьому контексті журналісти запитали спікерку Палати представників Конгресу США, чи ухвалила вона рішення щодо того, що робитиме після виборів.

На рішення вплине те, що сталося за останній тиждень або два,

– заявила Ненсі Пелосі.

На уточнююче запитання, чи мовиться про те, що напад на її чоловіка матиме вплив на її майбутнє, спікерка відповіла: "Так".

Зверніть увагу! Вже сьогодні, 8 листопада, у Сполучених Штатах відбуваються вибори до двох палат парламенту США. Вони визначать, хто матиме більшість у Сенаті та Конгресі.

Що відомо про напад у домі Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників Конгресу була у Вашингтоні, коли в її дім у Сан-Франциско прийшов невідомий. Він 28 жовтня зайшов через задній двір та кричав: "Де Пелосі". Оскільки її не було, а чоловік викликав поліцію, злочинець вдарив Пола Пелосі.

Чоловік Ненсі Пелосі отримав серйозні поранення. У нього перелом черепа, а також травма кисті та правої руки. Його прооперували.

42-річного нападника Девіда Депейпа заарештували. Йому вже висунули одне основне та 7 додаткових звинувачень. Мовиться про: замах на вбивство, проникнення у квартиру, жорстоке поводження з літніми людьми, напад із застосуванням смертоносної зброї, незаконне утримування людини, погрози членам родин державних службовців.

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