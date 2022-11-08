Добавила также, что цену за это теперь платит ее муж, которому пришлось делать операцию на черепе. Об этом Нэнси Пелоси рассказала американскому изданию накануне промежуточных выборов в две палаты парламента Соединенных Штатов.

Заметьте "Где Нэнси": мужчина, проникший в дом Пелоси, готовил нападение именно на нее

Пелоси прокомментировала последствия нападения на ее карьеру

Перед выборами было много дискуссий о том, уйдет ли Нэнси Пелоси в отставку, если демократы не наберут большинство в Сенате и Конгрессе.

В этом контексте журналисты спросили спикера Палаты представителей Конгресса США, приняла ли она решение о том, что будет делать после выборов.

На решение повлияет то, что произошло за последнюю неделю или две,

– заявила Нэнси Пелоси.

На уточняющий вопрос, говорится ли о том, что нападение на ее мужа повлияет на ее будущее, спикер ответила: "Да".

Обратите внимание! Уже сегодня, 8 ноября, в Соединенных Штатах проходят выборы в две палаты парламента Соединенных Штатов. Они определят, кто будет иметь большинство в Сенате и Конгрессе.

Что известно о нападении в доме Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса была в Вашингтоне, когда в ее дом в Сан-Франциско вторгся неизвестный. Он 28 октября зашел через задний двор и кричал: "Где Пелоси". Поскольку ее не было, а муж вызвал полицию, преступник ударил Пола Пелоси.

Муж Нэнси Пелоси получил серьезные ранения. У него перелом черепа, а также травма кисти и правой руки. Его прооперировали.

42-летний нападающий Дэвид Депейп был арестован. Ему уже выдвинули одно основное и 7 дополнительных обвинений. Речь идет о: покушении на убийство, проникновении в квартиру, жестоком обращении с пожилыми людьми, нападении с применением смертоносного оружия, незаконном удерживании человека, угрозах членам семей государственных служащих.

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