НЛО над Белым домом: в "Вашингтонский инцидент" вмешался сам Трумэн

В 1952 году в США в течение нескольких дней зафиксировали один из самых массовых случаев заявлений о наблюдении НЛО. Несмотря на все старания руководства Военно-воздушных сил и даже администрации Белого дома опровергнуть вторжение внеземной жизни в пространство планеты, этот случай получил широкую огласку.

В выяснение обстоятельств возникновения странных световых вспышек пришлось вмешаться даже президенту США Гарри Трумэну. Подробнее о "Вашингтонском инциденте" – в программе.

Предыдущий выпуск Большие жертвы вопреки совершенным разработкам: самое интересное о первых танках в мире

Неизвестные световые пятна – первые известия

Первые известия о неизвестных световых пятнах на небе начали распространяться 12 июля 1952 года. Однако сообщения обычных граждан никто не воспринимал всерьез. Ситуация изменилась через неделю, когда о своих наблюдениях сообщил диспетчер Вашингтонского аэропорта.

Примерно в полночь Эдвард Нагент заметил на экране радара 7 неизвестных объектов. Все они располагались на расстоянии 15 миль к северо-западу от города и двигались довольно далеко от установленных маршрутов самолетов. Этот факт подтвердил и старший диспетчер аэропорта, который позже прокомментировал это так: "Мы сразу поняли, что это очень странная ситуация, ведь движение объектов был совсем не похож на обычное движение самолетов".

Неизвестные объекты добрались до Белого дома

Последний сразу приказал проверить изображение на других радарах и связался с ближайшей радиолокационной станцией. Один из диспетчеров не только подтвердил, что видит эти объекты на радарах, но и утверждал, что может наблюдать за ними визуально из окна башни управления движением воздушных судов. Явление он описывал, как яркий оранжевый свет, который не мог никак объяснить.



Световые объекты над Белым домом / Скриншот с видео FindingUFO

Согласно данным радаров, неустановленные объекты двигались в сторону города. Впоследствии они добрались до Белого дома и здания Конгресса США. Над ними они и остановились на некоторое время. Тогда диспетчер связался с базой Военно-воздушных сил, которые также подтвердили, что видят неизвестные объекты на радаре.

Предположение диспетчера

Той же ночью с военной базы, которая расположена в городке Ньюкасл, отправили для патрулирования воздушного пространства над Вашингтоном 2 реактивных истребителя. Когда они прибыли на место назначения, никаких неизвестных летательных аппаратов не обнаружили. Впоследствии диспетчер, который собственными глазами видел в небе неизвестные огни, выдвинул предположение, что НЛО:

следят за радиопереговорами;

намеренно скрываются от военных.

Вероятно, это были лишь шутливые предположения, однако рядовым гражданам было легко в это поверить. Кроме того, ближе к утру 20 июля, когда военные самолеты уже вернулись на базу, неизвестные световые пятна вновь появились на небе. Об этом в 5:30 сообщил радиоинженер из пригорода Вашингтона. Он утверждал, что наблюдает 5 больших дисков, которые неравномерно выстроились в небе, наклонились и начали крутой подъем.

Очередное появление неизвестных светил

Это событие получило такую огласку, что уже утром того же дня множество массовых изданий по всей стране разместили новость об НЛО в Вашингтоне на первых полосах. Такой шум в СМИ взволновал даже президента Гарри Трумэна. Он лично обратился к помощнику Военно-воздушных сил и попросил выяснить и урегулировать ситуацию.

В итоге уже вечером того дня непонятные светила с небосвода исчезли, так что гул вокруг них понемногу стихал. Но затишье длилось недолго. Объекты 26 июля вновь появились, на этот раз их зафиксировали по всем секторам слежения радиолокационных станций в районе Вашингтона. Световые диски двигались медленно и точно не имели четкого направления движения. И на этот раз в разведку снова отправили реактивные истребители.

Стоит прочитать Катастрофа НЛО или секретный проект американской разведки: правда о Розуэлльском инциденте

Вскоре один из пилотов, лейтенант Уильям Паттерсон, отчитался, что заметил 4 белых светящихся объекта. Он начал их преследовать, однако через некоторое время НЛО окружили его истребитель. Тогда Паттерсон подал запрос в башню управления относительно дальнейших действий. Однако никаких приказов действовать он не получил, поскольку никто из командования до сих пор не знал происхождения объектов.

Кроме того, последние исчезли с небосвода так же внезапно, как и появились. Утром газеты были переполнены новыми кричащими заголовками и историями об НЛО. Именно поэтому командование Военно-воздушных сил США было вынуждено организовать пресконференцию и успокоить граждан.

Какова позиция власти

В Пентагоне 29 июля представители СМИ имели возможность выяснить все вопросы, которые волновали общественность. Отвечать на них были уполномочены директор разведки ВВС генерал-майор Джон Семфорд и директор операций ВВС США Роджер Рэйми. Во время пресс-конференции Семфорд утверждал, что неизвестные объекты в небе, которые наделали столько шума, можно легко объяснить воздушными явлениями, например, болидами или метеорами.



Джон Семфорд / Фото ВВС США

В то же время их фиксация на экранах радаров могла быть вызвана инверсией воздушных потоков. Кроме того, директор разведки отметил, что они регистрируют сотни подобных случаев, но каждый раз напрасно поднимают и отправляют истребители. Инициаторы пресс-конференции были уверены, что для волнения у общественности нет никаких причин. Их заявления о том, что явление было вызвано температурными инверсиями, впоследствии подтвердило и расследование Гражданского управления аэронавтики.

Тем не менее такие объяснения удовлетворили далеко не всех уфологов и конспирологов страны. Часть общественности и в дальнейшем проявляла беспокойство странными событиями в столице. Такой настойчивый интерес происшествием вызвал тревогу не только у командования ВВС США, но и у ЦРУ. Поэтому 24 сентября того же года Управление научной разведки ЦРУ опубликовало для его директора меморандум.

Опровержение случаев наблюдения НЛО

В нем говорилось о том, что ситуация в Вашингтоне имеет последствия для нацбезопасности, вызывает беспокойство у общественности и создает угрозу массовой паники. В начале 1953 года для детальной проверки случаев наблюдений НЛО создали специальную группу.

В нее вошли передовые ученые страны во главе с физиком Говардом Перси Робертсоном. В течение нескольких дней группа Робертсона тщательно изучала подобные случаи фиксирования неизвестных объектов, которые описывала в специальном проекте под названием "Синяя книга".

Интересно Пентагон считает НЛО угрозой нацбезопасности: новый отчет Национальной разведки США

Согласно официальной версии управления разведки США, специальная группа опровергла все зафиксированные случаи наблюдения НЛО. Они научно обосновали, что ни один из них не нес угрозы национальной безопасности государства. Однако после отчетного доклада, никаких деталей проекта "Синяя книга" больше не разглашалось.