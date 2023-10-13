Должна была праздновать 26-летие: у израильтянки Ноа, похищенной с фестиваля – день рождения
Боевики ХАМАС похитили на мотоцикле израильтянку Ноа Аргамани с музыкального фестиваля "Nature Party", который проходил около границы с Сектором Газы. В конце концов стало известно, что у девушки 12 октября – день рождения.
Об этом говорится в сообщении аккаунта Israel в соцсети Х, ранее известном как твиттер. Там отметили, что в этот день девушка должна отмечать свое 26-летие, передает 24 Канал.
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Девушка, которую похитил ХАМАС, отмечает день рождения
В этой публикации отметили, что Ноа – заложница ХАМАС, похищенная на мотоцикле палестинскими боевиками во время проведения музыкального фестиваля в первый день войны между Израилем и ХАМАС. В сообщении отметили, что в этот день девушка должна праздновать свой 26 день рождения, но не сможет, поскольку она находится в плену.
В конце концов родители Ноа, призывая общественность присоединиться к празднованию, просят доброжелателей передать свои искренние поздравления, надеясь, что эти сообщения как-то дойдут до их дочери.
Много людей в сети откликнулись на просьбы родителей Ноа. В частности, они поздравляют девушку с праздником и желают ей бесполезно вернуться домой в свою семью.
Люди поздравляют в сети Ноа с днем рождения / Скриншот 24 Канала
В конце концов люди тоже желают девушки сил, сил и говорят, что все их мнения рядом с ней. Они также надеются, что с израильтянкой все хорошо и она жива.
Ноа Аргамани угнали с музыкального фестиваля в первый день нападения
- Израильтянка Ноа Аргамани вместе со своим парнем 7 октября находились на музыкальном фестивале "Nature Party" у границы с Сектором Газы. В тот день они первыми почувствовали на себе удар ХАМАС.
- Сначала они связались со своими друзьями, попросив спасти их с того места и отправив свою геолокацию. Впоследствии в сети появилось видео, где видно, как палестинские боевики похитили девушку и ее парня и увезли в разные направления.
- Впоследствии отец девушки Яаков Аргамани рассказал, что был встревожен, увидев видео с похищением собственной дочери. Он подчеркнул, что всегда пытался защитить ее, однако теперь молится, чтобы она вернулась домой невредима.