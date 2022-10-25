На награждении Нобелевской премии не будет послов России и Белоруссии: в комитете объяснили решение

Награждение лауреатов Нобелевской премии состоится 10 декабря в Стокгольме. Однако на церемонию организаторы решили не приглашать послов ни России, ни Беларуси.

Как объяснили организаторы премии, это связано с полномасштабной войной России, развязанной в Украине.

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Кого еще не пригласили на церемонию

Как известно, Нобелевская премия основана на уважении науки, культуры, гуманизма и интернационализма. Именно уважение является основой достижений, которые отмечаются и освещаются когда и лауреатов, и гостей приглашают на церемонию вручения Нобелевской премии и банкет.

Но, учитывая вторжение России в Украину, Фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме.

– отметили организаторы Премии.

Reuters также сообщает, что участие антииммиграционной партии "Шведские демократы" не приветствуется на банкете вручения Нобелевской премии. Они стали единственным партийным лидером страны, которых не пригласили на нынешнюю церемонию. Все потому, что согласно "Белой книге" 18 из 22 членов-основателей партии в 1988 году происходили из группы белых расистов Keep Sweden Swedish. Более того, около десяти из них имели связи с фашистскими или нацистскими организациями.

Лауреатами Премии стали представители Беларуси и России

Нынешнюю Нобелевскую премию мира получил украинский Центр гражданских свобод. Однако рядом с украинскими правозащитниками наградить решили и белорусов и россиян. Как пояснили в Нобелевском комитете, лауреаты из Украины, Беларуси и России представляют гражданское общество в своих странах, а также многие годы пропагандировали право критиковать власть.

На громкий случай отреагировали лауреаты из Украины. Они отметили, что это награждение не имеет ничего общего с нарративом о "братских народах". Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что и в Беларуси, и в России сейчас у власти диктаторы, творящие много зла. Руководитель белорусского правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий и представители российского "Мемориала" – это люди, с которыми вместе борются против этой угрозы.

Также она напомнила, что Беляцкий в настоящее время заключен, а "Мемориал" – запрещен. Поэтому, по ее мнению, это история о сопротивлении общему злу.

В Офисе президента отметили, что у Нобелевского комитета однозначно интересно понимание слова "мир", ведь премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью.

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