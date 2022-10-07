"Мир" в шаге от Третьей мировой

И сегодня сама по себе выдача премии, во время широкомасштабной войны в Европе, которая может перекинуться на весь континент, это не просто не ко времени, это абсолютно безнравственно.

Актуальное Повторной попытки не будет: как вырастить кадры для восстановления страны

А использованные при этом формулировки о "мире и братстве между нациями" после Бучи, Мариуполя, Изюма и так далее – просто оскорбительны.

У организаций, получивших эту премию (достойных, вне всяких сомнений), есть, на мой взгляд, лишь две опции в этой ситуации: либо отказаться от этих наград, либо перевести средства на Вооруженные Силы Украины. Потому что только ВСУ – единственная сейчас сила в мире, которая по-настоящему борется за мир.

Стоит внимания Не тешьте себя иллюзиями, что ключ к победе – это лично Путин

Кто получил "нобелевку" за мир

В 2022 году Нобелевскую премию мира присудили троим номинантам.

Среди них – украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод, белорусский правозащитник Олесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".

Показательно, что, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, второй год подряд "нобелевку" за мир получают россияне.

Украинцев изрядно возмутило такое решение нобелевского комитета. Они нашли в этом намек на пропагандистский штамп о "трех братских народах".

К теме – как соцсети отреагировали на Нобелевскую премию мира в этом году: смотрите видео