"Мир" за крок до Третьої світової

І сьогодні сама собою видача премії, під час широкомасштабної війни в Європі, яка може перекинутися на весь континент, це не просто не на часі, це абсолютно аморально.

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А використані при цьому формулювання про "мир і братерство між націями" після Бучі, Маріуполя, Ізюма тощо – просто образливі.

В організацій, що отримали цю премію (гідних, поза всякими сумнівами), є, на мій погляд, лише дві опції у цій ситуації: або відмовитися від цих нагород, або переказати кошти на Збройні Сили України. Тому що тільки ЗСУ – єдина зараз сила у світі, яка по-справжньому бореться за мир.

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Хто отримав "нобелівку" за мир

У 2022 році Нобелівську премію миру присудили трьом номінантам.

Серед них – українська правозахисна організація Центр громадянських свобод, білоруський правозахисник Олесь Біляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".

Показово, що попри повномасштабне вторгнення в Україну, другий рік поспіль "нобелівку" за мир отримують росіяни.

Українців неабияк обурило таке рішення нобелівського комітету. Вони побачили у цьому натяк на пропагандистський штамп про "три братніх народи".

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