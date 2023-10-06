Без мира, но с Нобелевской премией: почему в этом году обошлось без скандалов

В 2022 году разгорелся настоящий скандал из-за присуждения самой престижной премии представителям России, Беларуси и Украины, таким образом вновь подчеркнув миф о "братских народах". В то же время 6 октября мир зафиксировал очередную аномалию 2023 года. Мира на Земле нет, а Нобелевская премия мира все же существует.

В этом году ее получила осужденная иранским режимом Наргес Мохаммади, правозащитница и журналистка, которая борется за права женщин и отмену смертной казни в этом тоталитарном государстве. 24 Канал объясняет, почему это достаточно удачный выбор.

К теме Нобелевскую премию мира получила Наргес Мохаммади

Почему Нобелевская премия мира так важна

Нобелевская премия мира – пожалуй, самая главная награда в мире. Несмотря на немалое финансовое наполнение в 11 миллионов шведских крон (примерно 1 миллион долларов), это также признание политического и морального авторитета человека или институции в масштабах всей планеты.

Премия вручается с 1901 года согласно с завещанием Альфреда Нобеля – изобретателя динамита и одного из первых в мире нефтяных мультимиллионеров.

В настоящее время за присуждение Нобелевской премии мира отвечает Норвежский Нобелевский комитет. Этой традиции уже более ста лет – разделение полномочий между Стокгольмом и Осло произошло еще в 1905 году, когда распалась Шведско-норвежская уния. В состав Комитета входят 5 членов, которых избирает норвежский парламент.

Почему у первой украинской премии горький привкус

В разные годы лауреатами премии становились такие исторические личности как Вудро Вильсон, Фритьоф Нансен, Джордж Маршалл, Мартин Лютер Кинг, Лех Валенса, Нельсон Мандела, Андрей Сахаров, Михаил Горбачев, Барак Обама и многие другие.

Среди лауреатов есть также целые организации, среди них – украинская. В 2022 году победителем был объявлен украинский "Центр гражданских свобод", который возглавляет Леся Матвийчук. Правда вместе с российским "Мемориалом" и заключенным лидером белорусской правозащитной организации "Вясна" Алесем Беляцким.

Это награждение превратилось в большой скандал, ведь Нобелевский комитет фактически отметил не деятельность и заслуги правозащитных организаций, а банально совершил "широкий жест", соединив премией несочетаемое и дав повод снова говорить о мифическом "братстве" украинцев, белорусов и россиян.

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При этом именно Россия при поддержке Беларуси напала на Украину и устроила на нашей территории настоящий геноцид. Многочисленные военные преступления россиян в Украине шокировали мир, но их разоблачение в глазах господ из Осло стало лишь одним из событий года.

Собственно, это и возмутило тогда большую часть общества. Еще в начале полномасштабного вторжения 159 нобелевских лауреатов выразили поддержку украинскому народу в открытом письме. Они осудили жестокую агрессию и акцентировали внимание на параллелях между Россией и нацистской Германией.

Давняя болезнь

, что Нобелевский комитет – далеко не единственная влиятельная организация, "страдающая" скандальными решениями и награждениями. Вспомним только Оскар-2023, где Американская академия киноискусств решила наградить фильм "Навальный". Или Папу Римского, который устраивал совместные марши с украинцами и россиянами, словно приравнивая оба народа к жертвам войны.

Награждение 2022 года в очередной раз дало повод вспомнить об основных претензиях к Норвежскому Нобелевскому комитету, который традиционно принимает решения непрозрачно, ведь неизвестны претенденты и критерии отбора. Поэтому есть большой риск субъективности и ангажированности.

И если в физике или медицине это еще не так критично, ведь премию получают за реальные достижения и изобретения, которые можно оценить объективно, то в ситуации с литературой и премией мира есть большие проблемы.

Выбор Нобелевского комитета неоднократно подвергался критике.

Стоит вспомнить здесь и россиянина Дмитрия Муратова, награжденного в 2021 году (вместе с филиппинско-американской журналисткой Марией Рессой).

Или же американца Эла Гора – бывший вице-президент США получил премию в 2007 году за серию лекций в защиту экологии, за которые ему платили по 100 000 долларов в час.

Награждение "авансом" Барака Обамы 2009 года,

присуждение премии Горбачеву за то, что не утопил СССР и страны соцлагеря в крови, хотя то, имел ли он такую возможность вообще достаточно дискуссионный вопрос.

Желание следовать завещанию Нобеля и отмечать не только представителей "больших" государств, но и не забывать о "маленьких" не раз играло с премией мира злую шутку. Так, в 1992 году Нобелевской лауреаткой стала представительница коренных народов Гватемалы Ригоберта Менчу. Ее отметили как борца против геноцида. Однако позже Менчу обвинили в связях с повстанцами-террористами и якобы участие в казнях политических противников.

Обвинения не были доказаны в суде, однако оставили большое пятно на репутации как победительницы, так и Нобелевского комитета, который еще долго отмахивался от обвинений, что присудил награду специально под 500-летний юбилей колумбового открытия Америки и специально объявленный ООН Год коренных народов мира.

Список номинантов на награды всегда секретный, однако директор Института исследования мира в Осло Генрик Урдал накануне обнародовал собственный список возможных претендентов. Среди них была и Наргес Мохаммади.

В этом году номинантов было необычно много – аж 351. Среди них, по данным Reuters, был и украинский президент Зеленский А также Алексей Навальный, шведская эколог Грета Тунберг, еще один российский оппозиционный лидер Владимир Кара-Мурза и китайский протестующий Пэн Лифа.

Наргес Мохаммади – наконец-то удачный выбор?

Можно углубиться еще дальше в историю и найти еще больше "скелетов". Впрочем, стоит упомянуть, что во время больших войн Нобелевскую премию обычно не вручали. На то были разные причины, однако факт остается фактом.

Ни одну из номинаций не присуждали в 1940 – 1942 годах, когда гитлеровские войска оккупировали значительную часть Европы, включая Норвегию, которая ответственна за выбор Нобелевской премии мира.

Швеция придерживалась нейтралитета в войне, но ситуация в Европе и мире очевидно не способствовала проведению награждения нобелевских лауреатов.

Премию мира могут вообще не вручать. В официальных правилах присуждения наград (пункт 5 Устава Нобелевского фонда) говорится, что премия в любой из категорий действительно может быть не присуждена никому, "если члены соответствующего комитета не нашли достойных работ среди выдвинутых на соискание".В таких случаях призовые хранятся до следующего года, и награду можно присудить постфактум. Если и в следующем году премию не вручали, средства передаются в закрытый резерв Нобелевского фонда.

Учитывая это, отказ от присуждения премии в 2023 году мог бы стать громким сигналом того, что у планеты есть большие проблемы. Впрочем, присуждение Нобелевской премии мира 2023 все же можно признать одним из удачных решений, ведь Комитет отказался под показательных жестов и наградил достойного человека – Наргес Мохаммади. О ней мы еще подробнее расскажем в отдельном материале.

Но теперь критики могут выдохнуть. Не наградили очередных "хороших россиян" – и уже хорошо. Возможно, свое дело все-таки оказало давление гражданского общества.

Ведь еще совсем недавно Нобелевский комитет абсолютно серьезно тянул послов Ирана, России и Беларуси на торжественный банкет в Стокгольме, где как раз должны были вручаться премии 2023 года. Тогда только обещания устроить бойкот церемонии от короля Швеции и активные действия украинских дипломатов остановили демарш против мира.