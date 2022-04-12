Ночь на Днепропетровщине прошла неспокойно: россияне совершили 2 атаки с воздуха

На Днепропетровщине ночь на 12 апреля прошла неспокойно. Российские захватчики нанесли две атаки с воздуха по Синельниковскому району.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Николай Лукашук сообщил о ситуации в области по состоянию на утро 12 апреля. Он рассказал о ночных атаках.

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Россияне нанесли удары по Днепропетровщине

Ночь на Днепропетровщине прошла неспокойно: две атаки с воздуха по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей,

– отметил Лукашук.

Одна ракета попала в старую мельницу: в результате прилета в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями.

К счастью, в обоих случаях удалось избежать жертв и пострадавших.

Вражеской техники и оккупационных войск на территории области нет. Глава ОВА подчеркнул, что Днепропетровщина имеет мощную оборону, поэтому у российских оккупантов никаких шансов.

Напомним, ранее глава Военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что 11 апреля обстреляли сразу несколько сел Херсонской и Днепропетровской областей. Они атаковали мирные населенные пункты "Градами".

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