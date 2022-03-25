Ночь в Киеве прошла спокойно: в КГГА рассказали о новом запрете и работе магазинов
Источник:КГГА
В КГГА сообщили, что ночь на 25 марта в Киеве прошла спокойно, хотя звучало несколько сирен. В столице начали работать магазины, аптеки и общественный транспорт.
В столице работают магазины и транспорт
Киевские власти заверили, что инфраструктура города работает. Речь идет о коммунальщиках, транспортниках, медиках и спасателях. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги.
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Также в столице работают коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.
Новый запрет в Киеве
Из-за пожарной опасности киевлянам запрещено посещать столичные лесопарковые зоны вне жилых микрорайонов.
Также в КГГА советуют не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Кстати, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что ночью продолжались бои на Киевщине, в частности в районе Барышевки, Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Вражеские войска наносили удары по району Василькова, Белой Церкви.
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